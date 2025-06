Pet hektarjev gozda v primežu požara, ki so ga gasilci že pogasili

Ocenjujejo, da je požar zajel približno pet hektarjev gozda, o višini škode pa bo po njegovih besedah poročala policija.

Po pojasnilih gasilcev je zagorelo v gozdu na meji med kranjsko in medvoško občino v bližini vasi Hraše. Zagorel je neprehoden in težko dostopen del gozda. Pri gašenju požara je sodelovalo več gasilskih društev, pomagali so tudi kranjska gasilsko-reševalna služba in letali air tractor. Kot so navedli v Prostovoljnem gasilskem društvu Smlednik na svojem profilu Facebook, je bilo pri gašenju poškodovane kar nekaj opreme.