Pet kandidatov za prvega namestnika predsednika računskega sodišča

Mesto prvega namestnika predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela se bo izpraznilo 3. februarja 2022, ko se izteče mandat zdajšnjemu prvemu namestniku predsednika računskega sodišča Jorgu Kristijanu Petroviču. Do 4. oktobra, ko se je iztekel rok, so kandidature oddali Maja Bilbija, Maja Hmelak, Zoran Mladenovič, Nataša Musar Mišeljić in Nataša Prah, so danes sporočili iz predsednikovega urada.

Predsednik republike Borut Pahor bo kandidature preučil in se po pogovorih s prijavljenimi kandidati kot običajno posvetoval z vodji poslanskih skupin. Predlog za imenovanje prvega namestnika predsednika računskega sodišča bo posredoval v DZ v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur, sledila bo javna predstavitev izbranega kandidata. O njegovem imenovanju bodo nato poslanci glasovali v 30 dneh po prejemu predloga, in sicer tajno, pri čemer se zahteva podpora večine vseh poslancev.