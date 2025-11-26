Pet kirurgov z oddelka za maksilofacialno kirurgijo napovedujejo odpovedi

Na omenjenem oddelku na Zaloški v Ljubljani operirajo izjemno težke poškodbe obraza in obraznega skeleta, pa tumorje ustne in nosne votline, našteva predsednik razširjenega strokovnega kolegija za maksilofacialno in oralno kirurgijo doc. dr. Aleš Vesnaver. "Potem ortognatske operacije, to so te, ko so obrazna nesorazmerja, ali da je obraz postrani, ali da je brada preveč naprej ali nazaj, da se to vse razstavi in dobesedno spet sestavi nazaj. Potem operacije čeljustnega sklepa, shiza oziroma zajčje ustnice, volčja žrela," nadaljuje.

Na oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo trenutno dela enajst specialistov, šest hišnih in dva tuja specializanta ter en sobni zdravnik. A to se bo, kot kaže, že kmalu spremenilo. "Po mojih informacijah bosta naslednji teden dala odpoved dva, to je 1. decembra, potem še dva 10. decembra in potem po novem letu še ena kolegica. To je pet kirurgov!" opozarja Vesnaver. Še dva naj bi bila pred upokojitvijo.

V združenju za maksilofacialno in oralno kirurgijo poudarjajo, da gre za vrhunske strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem, ki jih v naslednjih desetih letih ni mogoče nadomestiti.

Nekaj kirurgov, ki nameravajo v kratkem dati odpoved, smo sicer danes uspeli priklicati, a pred kamero do takrat ne želijo.

In kaj bo to pomenilo za paciente? "Pol manj ljudi naredi pol manj dela, že zdaj pa so velike čakalne dobe," je jasen Vesnaver.

Predstojnica oddelka, dr. Nataša Hren, pa medtem pomirja, da stanje ni tako kritično. "Tudi ob potencialnem odhodu ljudi, ki so omenjeni za odhod, na kliniki ostaja šest specialistov, šest specializantov in še en sobni zdravnik," našteva.

"Jaz tega odziva ne razumem, podoben je noju, ki daje glavo v pesek. Specializanti so še kirurgi, ki se učijo, večjih posegov ne morejo delati samostojno," pa odgovarja Vesnaver.

Trije specializanti naj bi sicer prihodnje leto postali specialisti.

Informacije o dogajanju na oddelku zaskrbljeno spremljajo v Društvu Shize, saj je za otroke, rojene z razcepi ustnice in neba, oskrba tam neprecenljiva. Sprašujejo se, kdo bo poskrbel zanje, če bo večina kirurgov odšla, in kdo bo prevzel odgovornost za uničenje sistemske oskrbe.

Kaj bo s pacienti, se boji tudi zastopnik njihovih pravic Marjan Sušelj. "Edino, kar jim potem preostane, je kakšna tujina, ki je pa lahko zelo draga, ampak tudi časovno zahtevna, jezikovna bariera je. In tukaj si dejansko ne predstavljam, da bi hodili recimo tako, kot hodijo zdaj že otroci k ortodontu na Hrvaško. Tukaj so akutna zdravstvena stanja," opozarja.

Zdravniki so sicer ministrstvo že večkrat opozorili na alarmantne razmere in odhode, nazadnje po sestanku stroke pred enim mesecem. Generalno direktorico direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje smo vprašali, zakaj so sklicali sestanek šele za 10. december, ko bodo že štirje dali odpoved, in ne prej. "To je prvi datum, na katerega smo uspeli uskladiti vse deležnike, da so prosti in da se lahko sestanka udeležijo," odgovarja.

V združenju za maksilofacialno in oralno kirurgijo dodajajo, da so sicer pripravljeni iskati rešitve. Očitke, da naj bi nekateri zdravniki na oddelku umetno ustvarjali čakalne dobe, da bi odšli v zasebništvo in pridobili koncesijo, pa medtem odločno zavračajo.