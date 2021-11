Pet krav za pet umetnikov

Pet umetnikov, ki je ustvarjalo po navdihu krav

Ljubljanske mlekarne so spodbudile pet mednarodno priznanih slovenskih umetnikov, k ustvarjanju in črpanju navdiha iz vzorcev kravje hoje. Zbrali smo njihove vtise o projektu.

Alja Horvat, oblikovalka, je povedala, da navadno za projekte prejme določene informacije, ki ji pomagajo pri tem, da si lažje formira pot, po kateri bo ustvarjala. »Tu sem dobila samo pot krave, po kateri sem morala biti inspirirana,« razlaga in dodaja, da je bilo to tisto kar se ji je zdelo še posebej zanimivo. Natan Esku je ilustrator, ki je že takoj vedel, da mu je ta projekt pisan na kožo. Pravi, da je našel »povezavo med likovnostjo, matematiko in geometrijo.« Nenada Cizla je pri projektu prepričala vključenost vseh koordinat, višin, širin, saj meni, da je to tisto, kar projektu daje globino. »Neprestano sem rad presenečen in iščem absolutno svobodo,« razlaga slikar Matija Ficko, kateremu se ni zdelo samoumevno iz kravjih poti ustvarjati ilustracijo, ampak se je tu odprl prostor za marsikaj. Vida Igličar pa je bila nad konceptom navdušena, saj pravi, da ji je od nekdaj zelo blizu narava, živali v njej in življenje z naravo. »Stik narave rada povezujem z ustvarjanjem in to sem želela doseči na mojem platnu.«