Pet let delala v Vrtcu Postojna, zdaj noseča ostala brez pogodbe

Bližalo se je novo šolsko leto, ko je mlada mamica, njene identitete ne bomo razkrili, tako kot vsak konec poletja v negotovosti čakala, kaj se bo letos zgodilo z njeno zaposlitvijo v vrtcu Postojna. "Pet let sem bila zaposlena v vrtcu, z njimi sem podpisala devet pogodb," je povedala. V vseh teh letih ji dela za nedoločen čas niso ponudili, pač pa so ji vsako leto ob izteku stare pogodbe ponudili novo z določenim delovnim časom. Letos pa – spremenjena, za delodajalca očitno oteževalna okoliščina: njena nosečnost. "V osmem mesecu nosečnosti sem pristala na zavodu za zaposlovanje," je dejala.

Ko ji je direktorica še obljubljala pogodbe za določen delovni čas, je vrtec sicer objavil več oglasov za delo vzgojiteljice za nedoločen delovni čas. Presenečena se je prijavila na te razpise, a je kljub izpolnjevanju pogojev ostala praznih rok. "Jaz te pogodbe nisem videla, ko sem zaključila razgovor, so mi rekli, da bodo videli, kaj bo z razpisom. In ta razpis se ni razpletel meni v prid." Tokrat ni bilo ne duha ne sluha niti o obljubljeni pogodbi za določen čas.

'Očitni znaki diskriminacije zaradi nosečnosti'

V Konfederaciji sindikatov 90 pravijo, da gre za očitne znake diskriminacije zaradi nosečnosti. "Glede na to, da iščejo več delavcev za nedoločen čas, je direktna diskriminacija, da se nje ne zaposli," je povedala predstavnica Ana Jakopič. Ob tem je poudarila tudi, da je prav tako nedopustno petletno veriženje pogodb. Tarča take diskriminacije je več delavk, ki se pripravljajo na materinstvo. "V kolikor zanosijo, se ne podaljša pogodbe," opisuje.

Sindikat poudarja, da ima zakonodaja luknje, ki omogočajo delodajalcem zanje ustrezne rešitve, ki na koncu škodujejo delavcu. Prepričani so, da bi jo bilo zato treba spremeniti. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pa pravijo, da varstvena ustanova svojih manevrov ne bi smela opravičevati z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki glede na pomanjkanje vzgojiteljic zaposlovanje za določen čas dovoljuje šolam. A očitno ima direktorica v Postojni varnost tudi pri županu Igorju Marteniču, ki pravi, da potrebe po nadzoru glede dogodka ne vidi.

Na ministrstvu pa celo pravijo, da bi lahko šlo za sum nezakonite prakse, kar je prva razkrila nacionalna televizija. Iz vrtca pa ob tem sporočajo, da so se, ker je naša sogovornica rekla, da službe v septembru ne bo mogla začeti zaradi bolniškega staleža, pač odločili za druge kandidate.