Med umrlimi v nesreči, ki se je zgodila okoli 18.05 ure v sredo, so bili tudi tuji državljani, čeprav njihovega državljanstva ni bilo mogoče potrditi, so sporočile oblasti.
Župan Lizbone Carlos Moedas je obiskal bolnišnico in dogodek označil za "tragičen trenutek za mesto". Portugalska vlada, ki bo župana v četrtek gostila na seji kabineta, je razglasila dan žalovanja. Predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa je izrazil "sožalje in solidarnost z družinami, ki jih je prizadela ta tragedija".
Policija in drugi reševalci so na kraju dogodka izvajali aktivnosti več ur. Poteka namreč hkrati več različnih preiskav incidenta – s strani podjetja, ki upravlja vzpenjačo, nacionalnega organa za varnost v prometu in kriminalistične policije.
Šef lizbonskega javnega prevoznika Carris je v sredo pozno zvečer obiskal kraj nesreče, podjetje pa je podalo izjavo, da so bili na vzpenjači opravljeni obsežni štiriletni in vmesni dvoletni vzdrževalni pregledi, kot je bilo potrebno, ter dnevni, tedenski in mesečni pregledi.
Vodja podjetja Pedro Bogas je na prizorišču nesreče še dejal, da vzdrževalna dela na vzpenjači že 14 let opravlja zunanji izvajalec.
Vendar pa poročila očividcev kažejo, da je zavorni sistem na vzpenjači, ki jo je vlekla žičnica, odpovedal, zaradi česar je zdrsnila po strmi ulici in v stavbo. Več ljudi je bilo ujetih v razbitinah. Zaenkrat ni jasno, koliko ljudi je bilo na krovu v času nesreče vzpenjače, ki se je zgodila v bližini avenije Avenida da Liberdade.
Posnetki, ki so krožijo na družbenih omrežjih, kažejo, da se je vzpenjača prevrnila in skoraj v celoti uničila. Ena od prič je za portugalski časopis Observador povedala, da je bila vzpenjača "izven nadzora, brez zavor". "Vsi smo začeli bežati, ker smo mislili, da bo zadela vzpenjačo spodaj."
Druga priča je za portugalsko televizijsko postajo SIC povedala, da je vzpenjača med "polnim speljevanjem" po strmi ulici trčila v stavbo. "Z brutalno silo je trčila v stavbo in se sesula kot kartonska škatla; ni imela zavor," je dejala ženska.
Lizbonske oblasti pravijo, da je še prezgodaj za ugotavljanje vzroka tega incidenta. Vendar pa Observador poroča, da se je vzdolž železniške trase zrahljal kabel, zaradi česar je železnica izgubila nadzor in trčila v bližnjo stavbo.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila sožalje družinam žrtev. Španski premier Pedro Sánchez pa je dejal, da je "zgrožen nad grozno nesrečo".
Vzpenjače so v Lizboni priljubljen način potovanja po strmih ulicah mesta. Vzpenjača Gloria je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti v prestolnici, ki je začela delovati leta 1885. Tri desetletja kasneje so jo priklopili na elektriko.
