'Z brutalno silo je trčila v stavbo in se sesula kot kartonska škatla'

Med umrlimi v nesreči, ki se je zgodila okoli 18.05 ure v sredo, so bili tudi tuji državljani, čeprav njihovega državljanstva ni bilo mogoče potrditi, so sporočile oblasti.

Župan Lizbone Carlos Moedas je obiskal bolnišnico in dogodek označil za "tragičen trenutek za mesto". Portugalska vlada, ki bo župana v četrtek gostila na seji kabineta, je razglasila dan žalovanja. Predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa je izrazil "sožalje in solidarnost z družinami, ki jih je prizadela ta tragedija".

Policija in drugi reševalci so na kraju dogodka izvajali aktivnosti več ur. Poteka namreč hkrati več različnih preiskav incidenta – s strani podjetja, ki upravlja vzpenjačo, nacionalnega organa za varnost v prometu in kriminalistične policije.

Šef lizbonskega javnega prevoznika Carris je v sredo pozno zvečer obiskal kraj nesreče, podjetje pa je podalo izjavo, da so bili na vzpenjači opravljeni obsežni štiriletni in vmesni dvoletni vzdrževalni pregledi, kot je bilo potrebno, ter dnevni, tedenski in mesečni pregledi.

Vodja podjetja Pedro Bogas je na prizorišču nesreče še dejal, da vzdrževalna dela na vzpenjači že 14 let opravlja zunanji izvajalec.