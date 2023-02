Napadalcu pet mesecev pogojne kazni? 'Ne vemo, če je sodba pravnomočna'

Dodala je, da je bila to zanjo izjemno neprijetna in žalostna izkušnja. "Zame je bila to lekcija glede tega, kaj doživljajo žrtve nasilja. Zame sicer v veliko manjši meri kot za nekatere druge žrtve," pravi. Opisala je grozno izkušnjo s tem, da so nekateri dvomili v to, da se je napad sploh zgodil, nekateri so skušali celo spodkopati resničnost dogodka in krivdo prelagali nanjo, torej na žrtev.

"Očitki da so si žrtve za nasilje krive same, ki ga je eksplicitno ubesedil portal Nova24. Slabo delovanje institucij. Slika mojega napadalca je bila najprej objavljena na istem portalu. Kljub temu, da je bil tak odziv manjšega dela naše družbe, je vseeno povzročil strašljive učinke, dvom, zmerljivke," je dejala.

"Danes pa sem ugotovila, da žrtve tudi ne vedo, kaj se dogaja v sodnih postopkih, kar povzroča negotovost o lastni varnosti, o tem kaj se dogaja s storilcem. Na osebni ravni je izkušnja skrajno neprijetna, za Inštitutu pa daje nov zagon za delovanje na področju zaščite žrtev nasilja. Ustvariti moramo družbo, v kateri ni prostora za nasilje, kjer bodo institucije vedno na strani žrtev in kjer bosta prevladali prijaznost in solidarnost," je še dejala.