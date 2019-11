So kranjski gimazijci odkrili Ivano Kobilico 21. stoletja?

Najpreprostejše stvari so najlepše, je bilo vodilo kranjskih gimnazijcev pri ustvarjanju tradicionalnega koledarja za leto 2020. Od septembra so po vsej šoli iskali najbolj nadarjene risarje portretov. Preučiti so morali tehnike velikih mojstrov, kot sta Da Vinci in Jakac, nato pa je pet najboljših ustvarilo 12 slovenskih velikanov. In morda je med petimi portretistkami Ivana Kobilca 21. stoletja.