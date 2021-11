Pet najbolj inovativnih slovenskih podjetij potuje v Dubaj

V mesecu digitalizacije so v Digitalnem središču Slovenije razglasili pet najbolj inovativnih slovenskih podjetij, ki bodo sodelovala na mednarodni razstavi Expo Dubaj 2020. Stičišče slovenskega razvoja in gospodarskega napredka je postalo bogatejše še za interaktivno talno projekcijo, s katero želijo temo meseca novembra – digitalizacijo – na igriv način približati najmlajšim oziroma družinam.

icon-expand Odprtje Magic Floora FOTO: Matjaž Očko

Osrednji gospodarski projekt v času predsedovanja Slovenije Svetu EU Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi je v štirih mesecih delovanja presegel pričakovanja, saj je s svojim programom in dogajanjem dosegel več kot 270.000 posameznikov in skoraj 54.000 obiskov na lokaciji v ljubljanskem BTC Cityju in spletnih kanalih.

V Digitalnem središču se je doslej predstavilo nekaj manj kot 100 najbolj inovativnih slovenskih podjetij, ki so sodelovala na Festivalu rešitev. Na tem je vsako podjetje na inovativen način izpostavilo svojo unikatno oziroma zeleno rešitev. Strokovna komisija v sestavi predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javne agencije, družbe BTC in Gospodarske zbornice Slovenije, pa je izbrala pet najboljših. Pri odločitvi je bilo upoštevanih več kriterijev: zelena energija, pametne rešitve, digitalne rešitve, kreativnost predstavitve.

icon-expand direktor SPIRIT Slovenija dr. Kostanjevec FOTO: Matjaž Očko

Najbolj inovativna slovenska podjetja, ki bodo vključena v gospodarsko delegacijo na mednarodnem sejmu Dubaj Expo 2020, udeležbo na poslovnem forumu, številne predstavitvene aktivnosti in možnosti povezovanja so: - Optifarm d.o.o. - zmagovalec meseca Pametna mesta in skupnosti, - iHELP d.o.o. – zmagovalec meseca Trajnostna družba in gospodarstvo, - Qlector d.o.o. - zmagovalec meseca Umetna inteligenca, - VITALIT, German Vitali s.p. - zmagovalec meseca 5G in kibernetska varnost, - EpiCoro d.o.o. - zmagovalec meseca Digitalizacija.

icon-expand direktorica DIH Slovenija mag. Mohar Bastar FOTO: Matjaž Očko

Nagrajenim podjetjem je priznanja podelil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je v svojem nagovoru poudaril, da se na ministrstvu zavedajo naraščajoče vloge digitalizacije v družbeni sferi. »To prepoznavamo v obliki spodbud, ki so namenjene prav digitalni preobrazbi. Vsa prizadevanja so temelj vsebinskega dogajanja v Digitalnem središču Slovenije, kjer bomo v drugi polovici novembra gostili delegacijo odposlancev Konference MSP, največjem dogodku na temo mikro, malih in srednje velikih podjetij v Evropi.« Digitalno središče, v katerem se lahko MSP-ji predstavijo brezplačno, nudi odlične priložnosti za tkanje novih poslovnih navezav tako v Sloveniji kot tudi na tujih trgih, je poudaril direktor SPIRIT Slovenija, javne agencije, dr. Tomaž Kostanjevec: »November je v znamenju digitalne transformacije, zato že 16. novembra pripravljamo Slovensko slovaški poslovni forum na temo digitalne preobrazbe in trendov tehnološkega razvoja ter primerov dobrih praks obeh držav na tem področju. Sledi Slovensko poljski poslovni forum na temo novih tehnologij in inovativnih rešitev s področja digitalizacije in kibernetske varnosti. Na obeh bo veliko časa namenjenega prav spoznavanju in mreženju med podjetji obeh držav. Dogodkov za navezavo stikov s tujimi podjetji ter nove poslovne priložnosti, bo do konca leta še ogromno.«

icon-expand Miha Mermal, BTC FOTO: Matjaž Očko

V novembru bo potekalo več delavnic na področjih krepitve digitalnih kompetenc, informiranja o prihajajočih razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev ter delavnic za iskanje konzorcijskih partnerjev pri evropskih razpisih. Pri krepitvi digitalnih kompetenc tako posameznikov kot podjetij, pa pomembno podporo nudi tudi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, pravi direktorica mag. Katja Mohar Bastar: »S številnimi dogodki izobražujemo bodoče in že aktivne podjetnike na različnih področjih povezanih z digitalizacijo. Krepimo tudi mednarodno sodelovanje, saj smo prav danes s sodelavci domov pospremili ekipo Norvežanov, ki je sodelovala na sklepnem dogodku AI Governance, kjer smo oblikovali smernice za uporabo zaupanja vredne umetne inteligence in jih bomo predstavili tudi zakonodajalcem. Digitalizacija je v danih razmerah pot številnih priložnost, odločitev odločenost vsakega od nas je, ali in kako bomo ponujene priložnosti izkoristili.''

icon-expand Nagovor ministra Zdravka Počivalška FOTO: Matjaž Očko

Virtualno se je dogodku pridružil tudi Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC. Zbrane je nagovoril iz Dubaja, kjer se med 7. in 14. novembrom 2021 v slovenskem paviljonu v sklopu tematike »Razvoj mest in podeželja ter pametne zgradbe« mednarodni javnosti kot razvojno naravnana družba predstavlja tudi družba BTC. Ob tem je izpostavil: »Expo Dubaj, kjer se predstavlja več kot 190 držav, je fantastična priložnost za podjetja, da lokalni in mednarodni javnosti predstavijo svoje rešitve in produkte. Zato smo tudi v družbi BTC izkoristili to priložnost in na dogodku v slovenskem paviljonu uspešno predstavili razvojno strategijo družbe, ki vključuje predvsem inovativne in prebojne ideje ter sodelovanje s start-upi. Posebno smo ponosni na start-up podjetje AV Living Lab, katerega solastnica je družba BTC, ki je v nedeljo na 18. kongresu Mednarodne zveze za ceste v Dubaju otvorilo AI Driving Hub in mednarodni javnosti predstavilo svojo inovativno rešitev. Veselimo se tudi preostalih uspešnih zgodb slovenskih podjetij in nagrajencem Festivala rešitev želimo uspešno poslovno pot v Dubaj.«

icon-expand Odprtje Magic Floora Robotka Eva FOTO: Matjaž Očko

Digitalno središče je danes postalo bogatejše še za interaktivno talno projekcijo, ki jo je na poseben način odprla humanoidna robotka Eva. Z Magic Floorom želijo temo meseca novembra – digitalizacijo – na igriv način približati zlasti najmlajšim oziroma družinam. Premium sponzorja prve polovice meseca novembra sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, s predstavitvijo Slovenije na mednarodni razstavi Expo Dubaj 2021.

icon-expand Zmagovalci Festivala rešitev FOTO: Matjaž Očko