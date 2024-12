Pet najboljših božičnih sejmov letošnjega leta

Božič je pred vrati, množice pa so že preplavile božične sejme po vsej Evropi. Organizacija European Best Destinations vsako leto na podlagi glasovanja popotnikov pripravi seznam najboljših božičnih sejmov. Letos so prejeli več kot 590.000 glasov, največ pa jih je dobila madžarska prestolnica Budimpešta. Med najboljšimi petimi so se znašli še dve francoski mesti ter romunsko in poljsko mesto.

Kot so v organizaciji European Best Destinations (EBD) pojasnili za naš portal, je po vsej Evropi vsako leto organiziranih več kot 4000 božičnih sejmov. "Skupina izkušenih popotnikov nato pripravi prvi izbor in izbere 400 božičnih destinacij iz različnih evropskih držav," pravi tiskovna predstavnica organizacije Perrine Bertrand, ki dodaja, da iz tega nabora pripravijo seznam 20 najbolj obetavnih božičnih sejmov, za katere nato glasuje javnost.

Spletna stran Najboljše destinacije v Evropi (European Best Destinations), ki je posvečena promociji potovanj po Evropi, deluje od leta 2009.

Približno 40 odstotkov glasov oddajo domači turisti, ki so dogodek že obiskali. Preostalih 60 odstotkov glasov pa je od mednarodnih popotnikov, ki so jih navdihnile slike in podrobni opisi na platformi European Best Destinations, ki ponujajo vpogled v to, kako bodo sejmi videti. Za najboljši božični sejem leta 2024 je bilo oddanih več kot 590.000 glasov popotnikov s celega sveta, pri čemer je možno oddati en glas na en IP-naslov vsakih 24 ur. 1 .Budimpešta, Madžarska Naslov najboljšega božičnega sejma v Evropi je že četrtič dobila Budimpešta (zmagala je še leta 2019, 2021 in 2023). "Kjer te ljubezen prime za roko" - s tem sloganom je božični sejem Adventna bazilika v Budimpešti ponovno odprl svoja vrata.

"Enega najbolj dih jemajočih trgov madžarske prestolnice, ki se nahaja pred baziliko svetega Štefana, lahko obiščete od 15. novembra 2024 do 1. januarja 2025," poroča EBD. Letošnja že 15. adventna bazilika obljublja okoli 100 razstavljavcev domače obrti, gastronomske dogodivščine z veliko madžarskimi jedmi, drsališče ter glasbeni in dobrodelni program. Obiskovalci se lahko odločijo tudi za nočno plovbo po reki s šampanjcem. 2. Craiova, Romunija Božični sejem v Craiovi v Romuniji, ki je bil prav tako nagrajen že štirikrat, po poročanju EBD združuje tradicijo in čarovnijo. "Gre za enega od skritih draguljev Evrope, kjer se klasične pravljice in futuristična čudesa združujejo, da ustvarijo unikatno praznično vzdušje, ki bo navdihnilo otroško veselje," so zapisali.

Letos se trg ponaša s kar štirimi različnimi božičnimi svetovi: začarano deželo Lepotice in zveri, prazničnim veseljem v Božičkovi vasi, mirom in radodarnostjo tradicionalnega romunskega božiča in futurističnim pridihom galaktičnega božiča. "Vsak centimeter sejma od čarobnih vrtnic do okraskov, ki jih je navdihnila Vojna zvezd, je zasnovan tako, da očara vašo domišljijo," pravijo. Že od 15. novembra se lahko v Craiovi zapeljete tudi z najvišjimi Božičkovimi sanmi v vzhodni Evropi, prav tako ponujajo pogled s ptičje perspektive s panoramskega kolesa. Ulice osvetljujejo milijoni lučk, koče, ki so ročno poslikane, pa oživljajo čar pravljic, še poroča EBD. 3. Metz, Francija Metz se je na stopničkah za najboljši božični sejem v Evropi znašel že drugič, poroča EBD. Poleg tega je mesto prejelo naziv za "najboljši božični sejem za družine" in "najboljši božični sejem v Franciji".

Sejme lahko obiščete na več glavnih trgih mesta. V božični piramidi boste našli tudi ročno izdelana darila, mesto pa se rado pohvali tudi z najboljšimi medenjaki ter odličnim kuhanim vinom in vročo čokolado. Gurmanom priporočajo tudi obisk tržnice na Place de la Comedie. Popotniki priporočajo tudi obisk razglednega stolpa City Skyliner, ob katedrali pa tako mlade kot starejše očara tudi veliko kolo. 4. Poznan, Poljska Božični sejem v Poznanu velja za najboljši sejem na Poljskem leta 2024. Nahaja se v središču mesta nasproti železniške postaje "Dworzec Zachodni", na zgodovinskem trgu Plac Powszechnej Wystawy Krajowej, ki je obdan z najbolj reprezentativnimi stavbami MTP Pozna Expo.

Mesto se lahko pohvali predvsem s čudovitimi prazničnimi okrasitvami in svetlobnimi okraski (več kot 43.000 LED lučk). Obiskovalci lahko na več kot 20 točkah pred svetlobnimi kulisami ustvarijo tudi čudovite fotografije, si ogledajo 16-metrsko božično drevo, se zapeljejo s panoramskim kolesom (več kot 30 metrov) ali drsajo na edinem zunanjem mestnem drsališču. Ne manjka niti dobre hrane, saj praznične dobrote ponuja več kot 70 različnih ponudnikov, prav tako pa obiskovalce čakajo brezplačni koncerti, predstave in animacije za otroke, piše EBD. 5. Montbeliard, Francija Na petem mestu pa se je znašlo še eno francosko mesto. Montbéliard je že tretjič na prestižni lestvici "najboljših pet božičnih sejmov v Evropi", prejel pa je tudi že naziv "najboljšega božičnega sejma v Evropi". Svetovno znan je po čudovitih lučkah, celotna okrasitev pa je tradicionalna in pristna. "Mesto v Franche-Comtéju (vzhodna Francija) se nekaj tednov pred božičem spremeni v pravo čarovnijo," piše EBD.

