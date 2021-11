Pet občinskih svetnikov zahteva odgovornost županje, ki je pozivala k opuščanju ukrepov

Pod poziv so se podpisali Sonja Klemenc Križan (SDS), Dina Šmalc (Ni nam vseeno), Damir Stare (SDS), Urška Banovec (NSi) in Anton Križe (SDS). Kot pišejo, so "zgroženi nad izjavami in pozivi županje Polone Kambič k opuščanju ukrepov proti covidu-19": "Obsojamo njene izjave, ki niso primerne v času, ko skoraj ni več na razpolago bolnišničnih postelj za bolnike, ko so nam s svojim strokovnim medicinskim kadrom na pomoč priskočile sosednje države in ko znanstvena in medicinska sfera opozarja na težko zdravstveno situacijo. V teh težkih časih ni pomembno ali je zapisano v zakonu kako se moramo ravnati, pomembno je, da se čim bolj izolira virus, da je čim manj težkih bolezenskih potekov in smrti."

Pozvali so k spoštovanju navodil zdravnikov: "Zelo pomembno je, da vsi zavestno ravnamo tako, da preprečimo širjenje virusa, da se zavedamo težke zdravstvene situacije in spoštujemo ukrepe, ki so nujni za zajezitev virusa. Pomagajmo vsem potrebnim pomoči, pomagajmo starejšim, nebogljenim. S temi dejanji bomo pokazali pravo človečnost, spoštovanje do sočloveka in do njegove temeljne pravice, to je zdravje. Ali pomagamo ponesrečencu v prometni nesreči, kljub temu, da nismo mi neposredno izpostavljeni boju za življenje ? Ali pa se bomo tudi takrat spraševali ali bo udeleženec umrl ali ne?"

Poudarili so, da moramo biti vsi odgovorni in soodgovorni ne samo zase, ampak za širšo skupnost: "Zato takšne izjave ne spadajo v našo skupnost, v občino Semič. Zahtevamo, da županja prevzame odgovornost za svoje izjave, da jih prekliče in se opraviči, ne samo občanom občine Semič, ampak vsem, ki so prizadeti zaradi njenih izjav."