Pet obmejnih policistov preiskovalni sodnik poslal v pripor

V preiskavi so policiste razkrinkali, da so neupravičeno in proti plačilu nezakonito omogočalo osebam tretjih držav bivanje na schengenskem območju.

Kot je pojasnil predsednik Okrožnega sodišča na Ptuju Andrej Žmauc, bodo osumljeni morali v pripor zaradi ponovitvene nevarnosti in nevarnosti vplivanja na priče oziroma uničenja dokazov.

Na ptujskem sodišču so še pojasnili, da sta dva od priprtih utemeljeno osumljena kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in kaznivega dejanja jemanja podkupnine, tretji ob tem tudi kaznivega dejanja poneverbe, četrti samo prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države, peti pa pomoči pri kaznivem dejanju prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Nacionalni preiskovalni urad je v soboto zaradi suma korupcije pridržal pet policistov z mejnih prehodov Gruškovje in Zavrč. V preiskavi so jih razkrinkali, da so neupravičeno in proti plačilu nezakonito omogočalo osebam tretjih držav bivanje na schengenskem območju.

S tem so omenjenim omogočili neprekinjeno bivanje v državah na schengenskem območju, kar je v nasprotju s predpisi, ki državljanom tretjih držav bivanje omejujejo na 90 dni, v kateremkoli obdobju 180 dni, medtem ko po izteku tega obdobja ti na schengenskem območju bivajo nezakonito.

Zoper osumljene policiste so zaradi kršitev pogodbenih obveznosti začeli tudi postopke za prekinitev delovnega razmerja in jim že v ponedeljek vročili suspenz, saj so s svojimi ravnanji okrnili ugled policije.

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki je skupaj s policisti za notranjo varnost koordinirala delo v omenjeni zadevi, je ob tem odredila izredni strokovni nadzor, s katerim bodo preverili učinkovitost nadzora nad uslužbenci na mejnih prehodih.