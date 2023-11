Pet obsojencev z Doba pridobilo certifikat za socialnega oskrbovalca na domu

Kandidati so med usposabljanjem pridobili različna znanja, med drugim so se naučili, kako izvajati osebno oskrbo uporabnika, spodbujati vzpostavljanje in vzdrževanje uporabnikove socialne mreže, nuditi pomoč v gospodinjstvu, spodbujati zdrav način življenja, izvajati socialno oskrbo, skladno z veljavnimi standardi in po načelih socialnega varstva, ter spodbujati uporabnika pri ohranjanju samostojnosti in skrbi zase.

S programom usposabljanja za pridobitev NPK za socialnega oskrbovalca na domu v ZPKZ Dob pri Mirni so kandidati pričeli maja letos. Izvajal se je v sklopu projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Program je obsegal 150 ur – od tega 75 ur teoretičnega dela in 75 ur prakse, ki se je izvajala v poletnih mesecih. Uspešno ga je končalo pet obsojencev, ki so pridobili certifikate.

Program usposabljanja za NPK za socialnega oskrbovalca na domu so na Dobu izvedli v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje. Izvajati se je pričel na pobudo ZPKZ Dob pri Mirni zaradi aktualnih potreb. "Zapor na Dobu je namreč namenjen prestajanju daljših zaporih kazni za moške in se je v preteklosti že večkrat soočil s težavo socialne oskrbe bolnih in invalidnih obsojencev. Primeri so se reševali individualno in medresorsko, tudi s pomočjo Varuha človekovih pravic. Izvedba programa in pridobitev certifikatov pomeni dodatno možnost za reševanje problematike, hkrati pa pridobitev novih znanj, krepitev občutka solidarnosti in odpiranje dodatnih možnosti za zaposlitev obsojencev v zaporu ter izven zapora," so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Kot so še dodali, posebno pozornost posvečajo zaprtim osebam, ki potrebujejo dodatno oskrbo ali posebno namestitev ter si prizadevajo za njihovo najustreznejšo obravnavo. "Ob uspešnem zaključku prvega usposabljanja se zahvaljujemo tudi CIK Trebnje in Domu starejših občanov Trebnje, ki sta s teoretičnim in strokovnim praktičnim usposabljanjem obsojencev prispevala k realizaciji zastavljenega projekta."