Pet okuženih z ošpicami; novih primerov k sreči niso zazanali

Do sredine decembra bi moralo biti jasno, ali se je v Škofji Loki še kdo okužil z ošpicami. Za zdaj je znano, da so se okužili trije moški in dve ženski. Najverjetneje je virus prinesel eden od moških iz Belgije, ostali naj bi se okužili na delovnem mestu. Zbolelo je tudi nekaj sodelavcev podjetja Knauf Insulations. Epidemiologi so obravnavali okoli 150 ljudi, ki so bili v stiku z obolelimi.