Pet slovenskih kozorogov iz ZOO Ljubljana izpustili v naravo

V naravo izpustili pet slovenskih mladih kozorogov

Za projekt izpustitve v naravo so v ZOO Ljubljana namenili pet mladih kozorogov, in sicer triletnega samca, dvoletno samico in tri enoletne samice. Zaradi pomembnosti sodelovanja v takšnem projektu so slovenske alpske kozoroge simbolično poimenovali po slovanskih božanstvih – Perun, Maja, Vesna, Živa in Zarja. Alpske kozoroge so na tej poti spremljali strokovna vodja Bojana Stranjac, kuratorka živali Špela Štrus in vodja veterinarske službe dr. Pavel Kvapil.

Kako je potekal izpust?

Pred odhodom so bili alpski kozorogi deležni podrobnejšega veterinarskega pregleda in testiranja na različne nalezljive bolezni, so zagotovili v ZOO Ljubljana. Poleg potrdila, da so živali zdrave in v dobri telesni kondiciji, so za odhod v naravo potrebovale še ustrezne transportne dokumente in ušesne značke s številkami. Alpske kozoroge so v lesenih boksih s sponzorskim kombijem prepeljali v Avstrijo 3. julija, in sicer v kraj Hüttschlag. Samec Perun in samica Maja sta dobila telemetrični ovratnici, na podlagi katerih ju bo mogoče spremljati eno leto. Naslednji dan so bokse z alpskimi kozorogi prepeljali do zadnje koče na višini 1483 m, od tam pa s helikopterjem nad zgornjo drevesno mejo.

Predsednik Strokovnega sveta ZOO Ljubljana, dr. Hubert Potočnik, je ob tem povedal: "Na območju Slovenije naj bi bil kozorog iztrebljen v drugi polovici 17. stoletja, a trdnih dokazov o tem do pred kratkim nismo imeli. Na podlagi arheo-zooloških in genetskih analiz so uspeli utemeljiti, da je v Sloveniji kozorog domorodna vrsta, ki je živela na ozemlju zdajšnje Slovenije v poznoantičnem in zgodnje srednjeveškem obdobju. Dragocene izkušnje, pridobljene pri izpustu kozorogov v Visokih Turah, bodo tako lahko pomagale tudi kozorogom v slovenskem alpskem svetu, saj bodo zaradi prostorske razdrobljenosti majhnih populacij tudi ti potrebovali podobne ukrepe doseljevanja za ohranitev vrste v Sloveniji."

Izpust alpskih kozorogov v naravo je bil za vse udeležence nepozaben in čustven dogodek. Namreč ena izmed najpomembnejših nalog sodobnih živalskih vrtov je ohranjanje zdrave in genetsko dovolj pestre populacije posameznih ogroženih živalskih vrst, da lahko v primeru potreb za vračanje živali v naravo to v okviru naravovarstvenih projektov tudi izvedemo, so ob tem povedali v ZOO Ljubljana.