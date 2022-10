Pet učinkovitih in elegantnih pametnih naprav za dom

V hladnejši polovici leta več časa preživimo v zavetju našega domovanja.

Dež, megla in mraz nas prislijo, da svoj prosti čas in druženja vse do marca načrtujemo predvsem v zaprtih prostorih. Zato, da bi se v njih tako mi kot naši gostje dobro počutili, morajo biti ti dobro zasnovani, urejeni in čisti.

Po dolgem delovnem dnevu nam popoldan pogosto zmanjka časa za pospravljanje in čiščenje. Ravno iz tega raloga je še toliko pomembneje, da imamo v lasti učinkovite pametne gospodinjske aparate. Ti bodo že ob prvem poskusu odstranili vso umazanijo in skrajšali čas, ki ga sicer porabimo za opravljanje hišnih opravil. Gospodinjski aparati Samsung si bodo zapolnili vaše navade ter se prilagodili vašim trenutnim potrebam in željam. S skrbno in elegantno oblikovano zunanjostjo pa bodo tudi estetsko dopolnili vaše prostore. Za temeljito čiščenje tal in drugih površin Čista tla so vsekakor osnova vsakega urejenega doma, saj se z njih umazanija prenese čisto povsod. Za čista in sijoča tla bo poskrbel sesalnik Samsung Bespoke Jet Complete. Sesalnik uporablja napreden večplastni filtrirni sistem, ki zadrži 99,999 odstotka prašnih delcev in drobnega prahu. Zahvaljujoč čistilni postaji Vse-v-enem prah ne uhaja iz naprave niti pri praznjenju posode. Postaja poskrbi za samodejno praznjenje posode za prah vsakič, ko sesalnik priključite nanjo. Polniti pa začne tudi baterijo, da je ta pripravljena za naslednje čiščenje.

Naprava tehta le 1,44 kilograma, zaradi česar jo je povsem enostavno upravljati z eno roko. Za izjemno moč sesanja poskrbita digitalni invertni motor, ki omogoča sesanje do 210 W, ter ciklonska šoba z optimalno zračno potjo, ki zmanjša zračni upor okrog posode za prah, in 27 zračnimi dovodi, ki minimalizirajo izgubo sesalne moči. Tu je še teleskopska cev, s katero boste lahko dosegli tudi najbolj skrite kotičke vašega stanovanja. Pralni in sušilni stroji, ki si zapomnijo vaše navade Tudi čista in dišeča oblačila poskrbijo za naše dobro počutje. Samsung pralno-sušilni stroji bodo z madeži na oblačilih opravili v izjemno kratkem času. Poskrbeli bodo tudi za hitro osvežitev oblačil, ki ne potrebujejo temeljitega pranja. Tehnologija AI Control si bo zapomnila vaše navade in vam vedno predlaga najbolj varčen in učinkovit cikel pranja. Tehnologija EcoBubble vam bo omogočila nižjo porabo energije in učinkovitejše pranje. Omeniti pa velja še vratca AddWash, ki omogočajo, da tudi med pranjem v stroj dodate kakšen pozabljen kos perila. Oprana oblačila bodo voljna in dišeča. Tehnologija Wrinkle Prevent pa bo ob sušenju poskrbela še za to, da se boste izognili nepotrebnemu likanju.

Sušilna omara za nego oblačil Samsung AirDresser je sušilna omara za nego oblačil. Ko se boste z jesenskega sprehoda domov vrnili s premočenim plaščem, ga le obesite v omaro. Oblačila, ki jih boste postavili v omaro bodo do naslednje uporabe sveža, suha in dišeča. S pomočjo omare se boste lahko izgnili tudi likanju večjih kosov oblačil. Možnost hitrega sušenja Jet Steam bo poleg vlage odstranila tudi do 99,9 odstotkov bakterij in pršic. Tehnologija Air Dry bo oblačila posušila na optimalni ravni brez škodovanja tkanini. Tako kot ostale naprave Samsung tudi sušilno omaro za nego oblačil AirDresser podpira umetna inteligenca AI Control, ki analizira oblačila in na podlagi odčitkov prilagodi delovanje. Hladilnik, ki se prilagaja vašemu načinu življenja Doma imamo še eno napravo, na katero pomislimo z nekoliko večjim veseljem – hladnilnik. Ta v sebi skriva dobrote, ki nas pocrkljajo na siv jesenski dan. Hladilniki BESPOKE podjetja Samsung navdušujejo z vsemi svojimi lastnostmi in brezhibnim dizajnom, ki poskrbi, da se hladilnik brez težav prilagodi vašemu domu in potrebam. Izberete lahko obliko, material, bravo, velikost in postavitev.

