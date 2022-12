Pet varnostnikov naj bi brutalno in do nezavesti preteplo mlajšega moškega

Minuli petek naj bi pred eno od ljubljanskih koncertnih dvoran, kjer se je odvijal glasbeni dogodek, več varnostnikov brutalno in do nezavesti preteplo mlajšega moškega. Poškodovani se zdravi v UKC Ljubljana. Zlomljeni prsti, nos in izpahnjena ključnica je le nekaj poškodb, ki naj bi mu jih varnostniki zadali. Gre za varnostnike podjetja Nova Panorama, ki ne zanikajo, da so bili vpleteni v incident, a vztrajajo, da jih je poškodovani napadel prvi. Kdo je kriv in ali je bila sila pretirana, že preiskuje Policija. Identitete vseh vpletenih sicer še niso ugotovili.

Dogodek se je zgodil v noči s petka na soboto pred prireditveno halo na Litostrojski 56. Nastop priljubljenega DJ-ja Davida Moralesa je obiskalo približno 2000 ljubiteljev elektronske glasbe. Med njimi je bil mlajši moški, ki naj bi po pričevanju očividcev tik pred incidentom slonel na ograji pred vhodom. Do njega naj bi pristopil varnostnik in ga odrinil z ograje. Mlajši moški ga je nato odrinil nazaj, kar pa naj bi varnostnika po besedah očividcev tako vrglo iz tira, da se ga je lotil s pestmi in brcami. Ob tem naj bi se mu pridružil še en varnostnik. Pretep, v katerega naj bi se po navedbah prič zatem vmešala še dva ali trije varnostniki, skupno torej pet, se je končal sredi ceste, kjer naj bi moškega brcali in udarjali, dokler ni izgubil zavesti. icon-expand Dogodek se je zgodil v noči s petka na soboto pred prireditveno halo na Litostrojski 56. FOTO: POP TV "Šlo je za hujše poškodbe. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v klinični center. Po do zdaj znanih podatkih pa njegovo življenje ni bilo ogroženo," je potrdil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževič. Po naših informacijah ima moški zlomljena dva prsta, nos, polomljene obrazne kosti, poškodovane oči, potrgane ramenske vezi in izpahnjeno ključnico. Trenutno leži na travmatološkem oddelku UKC Ljubljana, kjer je prestal operacijo, ki ji bo sledila večmesečna rehabilitacija. "Preverja se tudi morebitna vpletenost oseb službe varovanja, ki je v bližini opravljala varovanje javne prireditve, kjer se bo v okviru pooblastil preverjala upravičenost posredovanja," pravi Tomaževič. Organizator dogodka Collegium Mondial Travel je razkril, da so bili za varovanje zadolženi varnostniki podjetja Nova panorama. Da so bili med vpletenimi njihovi zaposleni, potrdijo tudi pri Novi panorami, a zavrnejo izjavo pred kamero. Se je pa incident po njihovem vedenju odvil popolnoma drugače. "Po naših informacijah naj bi do incidenta prišlo po večkratnem napadu enega od gostov, ki je želel vstopiti na zabavo, na več predstavnikov varnostne službe," po telefonu pove Matic Slabe z Mondiala. PREBERI ŠE Primer Global: Za smrt Gorazda Čamernika odgovorna oba varnostnika Da bi bil oškodovanec tisti, ki bi varnostnike napadel prvi, več očividcev, s katerimi smo govorili, sicer zanika. Sicer pa je vodja varnosti v Novi Panorami tudi nekdanji vodja Vipovih varnostnikov. Dva od njih sta pred 15 leti pred nekdanjim Globalom tako hudo pretepla 20-letnika, da je ta poškodbam kasneje podlegel. Lastniki hale L56, ki so se od dogodka ogradili, pa so medtem sporočili, da dogodek obžalujejo in kategorično obsojajo vsakršno nasilje.