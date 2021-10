Petan prekinil molk in sporočil, da tudi on dvomi v avtentičnost posnetka

Enako kot Andrej Vizjak , aktualni vladni minister za okolje in prostor, ima pomisleke o avtentičnosti posnetka, ob čemer se zavzema za to, da pristojni organi raziščejo nastanek, avtentičnost in posredovanje v javnost objavljenega zvočnega posnetka.

Spomnimo, v ponedeljek smo v naši oddaji 24UR ZVEČER objavili 14 let star posnetek, na katerem naj bi tedanji gospodarski minister Vizjak Petanu predlagal, kako se izogniti plačilu davka. Vizjak je dan za tem ob vladnem obisku obalno-kraške regije posnetek in njegovo celotno montažo označil za manipulacijo, v sredo pa napovedal, da bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili.