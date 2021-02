Petan v zadevi DZS ne priznava krivde

Tožilka v tej zadevi Petra Terdin je povedala, da je skupaj obtoženih šest fizičnih in dve pravni osebi. Bojanu Petanu očitajo dve kaznivi dejanji - zlorabe položaja pri upravljanju gospodarske družbe pred prevzemom Term Čatež ter zlorabe položaja znotraj nadzornega sveta Term Čatež in v Marini Portorož.

Preiskovalci NPU so Petana in njegov poslovni imperij vzeli pod drobnogled vzeli leta 2014.

Med obtoženimi kaznivega dejanja zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju so poleg Petana tudi finančnik Bogdan Pušnik ter družbi DZS in MS Invest. Na predobravnavnem naroku se bosta o krivdi izrekla še Marko in Vojislav Ignjičin Matjaž Satler.

Obtožnice na predobravnavnem naroku še niso predstavili, več o njej ni želela povedati niti tožilka, saj da bo vsebino predstavila na začetku glavne obravnave, ki bo predvidoma konec marca ali v začetku aprila.

Po informacijah medijev tožilstvo trdi, da je Petan z delniškimi in posojilnimi posli v obdobju po letu 2007 finančno izčrpaval Terme Čatež. Eno od največjih turističnih družb v državi naj bi lastninil z njenim denarjem. Nepravilnosti naj bi se med drugim nanašale na prodajo dveh svežnjev delnic Term Čatež v letu 2007, ki sta ju obvladovala Turistično podjetje Portorož in Marina Portorož. Obe družbi sta bili takrat v lasti Term Čatež.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so Petana in njegov poslovni imperij vzeli pod drobnogled vzeli leta 2014, ko so po vsej Sloveniji opravili več kot 30 hišnih preiskav, Petana pa so takrat začasno pridržali. Hišno preiskavo so opravili tudi v Marini Portorož in zasegli več dokumentacije.

Preiskovalci so preverjali domnevno izčrpavanje povezanih družb, med drugim tudi Marine Portorož in Term Čatež. Septembra 2014 so preiskavo končali in poleg Petana ovadili štiri ljudi in dve družbi iz Ljubljane. Osumili so jih zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

V letih 2009 in 2010 naj bi z zlorabo vodstvenih in nadzornih funkcij pri upravljanju in zastopanju gospodarskih družb sprejeli več škodljivih sklepov in pogodbo. V korist DZS naj bi, kot so tedaj ocenili na NPU, pridobili več kot 25 milijonov evrov premoženjske koristi in domnevno izčrpavali povezane družbe.