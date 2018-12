Petarde niso igrača, posledice poškodb lahko nosite vse življenje

Kot opozarjajo na policiji, je uporaba fontan in baterij dovoljena le starejšim od 18 let, medtem ko pirotehnične izdelke prve kategorije lahko uporabljajo tudi mladoletniki, stari od 14 oziroma od 16 let, če so pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

Pirotehniko, ki povzroča hrup, je prepovedano uporabljati v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, bližini bolnišnic, prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo prireditve. Kršilcem zakona grozi od 400 do 1200 evrov denarne kazni.

Policisti posebej opozarjajo, naj uporabniki pirotehniko kupujejo v trgovinah, ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Pri tem naj na izdelku preverijo oznako CE, pred uporabo pa dobro preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca, ki morajo biti v slovenskem jeziku.

Tako predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka kot uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov in preprodaja so prepovedane. Kot dodajajo, so se prav pri uporabi nedovoljenih pirotehničnih sredstev v zadnjih letih najpogosteje zgodile poškodbe.

Policisti so lani obravnavali 78 kršitev, povezanih s pirotehničnimi izdelki, in zasegli 5700 izdelkov. Med drugim zaznavajo različne kršitve, predvsem uporabo prepovedanih petard med mladimi in neupoštevanje navodil proizvajalca. Po oceni policije in inšpektorata za notranje zadeve se kršitve prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov zmanjšujejo predvsem zaradi ozaveščanja javnosti.

Tudi letos so zato pripravili preventivno akcijo Bodi zvezda – ne meči petard, s katero predvsem osnovnošolce in srednješolce opozarjajo, da petarde niso igrača, saj lahko povzročijo hude poškodbe, katerih posledice lahko nosijo vse življenje. Pri promociji akcije jim tokrat pomaga smučarkaIlka Štuhec.

Neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči hude telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe obraza in oči. V UKC Ljubljana so lani v prednovoletnem času obravnavali sedem poškodb, v UKC Maribor tri.

Ob tem tudi društva za zaščito živali opozarjajo na vpliv pirotehnike na živali. Kot poudarjajo, nekaj sekund zabave s pirotehniko ni vrednih trpljenja, ki ga s tem povzročamo njim.

Na ministrstvu za okolje in prostor pa opominjajo, da ognjemeti in druga pirotehnična sredstva vplivajo na koncentracije prašnih delcev PM10. Te so v prazničnem času, predvsem v silvestrski noči, močno povečane, zato so uporabnike ognjemetov, pirotehnike in kresničk pozvali, naj se odpovedo tem sredstvom in pripomorejo h kakovosti zraka.