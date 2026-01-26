Erotični dogodek v priljubljenem zdravilišču, ki je razburil Slovenijo

"Dovolite nam, da vas popeljemo v novo dimenzijo. Potujte nazaj v čas bogov Bakhusa, Venere in Kupida," se glasi vabilo na petdnevni dogodek, ki naj bi marca potekal v priljubljenem slovenskem zdravilišču. Čeprav se cene za sobe in apartmaje dvigajo tudi do slabih 3000 evrov, pa je dogodek, ki je ogorčil slovensko javnost, sodeč po oglasu razprodan.
Gre za ekskluziven mednarodni dogodek, ki bo Rimske Terme spremenil v za nekatere kontroverzno središče, ki parom in samskim ponuja vročo pustolovščino in zabavo. Vabilo je bilo opremljeno tudi z erotičnim videoposnetkom, ki pa je do sedaj s spleta že izginil.
In kako na očitke odgovarjajo v Rimskih Termah? Iz njihovega odgovora ni jasno, ali bo dogodek potekal tudi marca 2026, v odzivu so namreč zapisali, da je dogodek potekal marca 2025 kot zaprt dogodek zunanjega organizatorja, Rimske Terme pa pri njem niso sodelovale kot organizator, soorganizator ali promotor.
"Objave in video vsebine, ki so v zadnjih dneh zaokrožile po spletu, se nanašajo na dogodek, ki je potekal marca 2025, in jih organizator uporablja kot promocijski material za prihodnji dogodek. Rimske Terme pri promociji nismo sodelovale. Ob zaznavi, da se določene vsebine lahko neposredno povezujejo z našim hotelom, smo organizatorja pozvali k njihovi odstranitvi, saj želimo jasno ločiti identiteto Rimskih Term od vsebinskih programov zunanjih organizatorjev," so zapisali v odzivu.
Ali gre torej za lažen oglas na spletni strani ali bo dogodek znova potekal marca 2026, smo vprašali Rimske Terme, a nam njihova pravna služba odgovor še pripravlja, so sporočili.
Dogodek razburil splet
Uporabniki družbenih omrežij sicer niso bili nič kaj zadržani ob podajanju svojega mnenja. "Ta zgodovinski kompleks je bil zame dolga leta zatočišče miru, tišine, regeneracije in branja dobre knjige. Zelo rada sem imela kamnite banje v starem delu, pa energijski park z gigantskimi sekvojami v neposredni bližini," je z ogorčenjem zapisala ena od uporabnic spleta, ki se ob tem sprašuje "ali je res vse dovoljeno, če ima povpraševanje?"
Nekateri so izpostavili, da se podobno dogaja tudi drugod, tako v tujini kot tudi v Sloveniji, ter da poznajo osebe, ki se tovrstnih dogodkov udeležujejo. Nekateri so spomnili tudi na zgodovino, češ da so se podobni dogodki v tovrstnih prostorih odvijali tudi v času antičnega Rima.
Kako je dogodek potekal?
V odzivu pa so poudarili še, da dogodek Spicy Spa ni bil organiziran s strani Rimskih Term, temveč je bil v izključni organizaciji zunanjega organizatorja, ki je na podlagi povpraševanja in po sklenitvi pogodbe, v kateri so bile jasno opredeljene vse obveznosti in odgovornosti obeh pogodbenih strank, najel hotelske sobe in nekatere prostore hotela. Organizacija dogodka, vključno s trženjem in prodajo vstopnic, je bila v celoti v domeni organizatorja. Rimske Terme pri dogodku nismo nastopale kot organizator, soorganizator ali promotor, trdijo.
Dogodek je bil organiziran kot popolnoma zaprt dogodek, namenjen izključno polnoletnim udeležencem s predhodno rezervacijo preko organizatorja. V času dogodka je bil celoten hotelski kompleks zaprt za javnost, zagotovljeno je bilo 24-urno varovanje, vstop osebam, ki se dogodka niso udeležile, pa je bil onemogočen. V okviru zdraviliške, medicinske in rehabilitacijske dejavnosti se dogodek ni izvajal, ti prostori so fizično in funkcionalno ločeni ter niso bili predmet zakupa.
Hotel je bil po odhodu udeležencev zaprt, da so poskrbeli za dodatne higienske postopke
Organizator dogodka je v pogodbenem razmerju prevzel odgovornost, da se dogodek izvaja skladno z veljavno zakonodajo ter ob spoštovanju vseh dogovorjenih pravil in predpisov.
Številni so se medtem vprašali, ali je to sploh dovoljeno, kako bodo zagotovili higieno za kasnejše uporabnike term, ki si ne želijo biti del tega dogodka, ter ali bi morali o tem javnost in prihodnje goste obvestiti.
Higiena in varnost gostov sta v Rimskih Termah ena izmed ključnih prioritet, zagotavljajo v Rimskih Termah. "Enako kot ob rednem obratovanju hotela smo tudi v času tega dogodka in po njem izvajali temeljito čiščenje vseh prostorov. Hotel je bil po odhodu udeležencev še nekaj časa zaprt, da smo lahko izvedli dodatne higienske postopke, vključno z menjavo vode v bazenih in čiščenjem vseh površin. V mesecih po dogodku so bile opravljene redne kontrole in testi kakovosti kopalne vode, ki so potrdili, da so vsi predpisani higienski in zdravstveni standardi izpolnjeni."
Izpostavljajo, da je bil dogodek zaprt, zakonit in omejen na vnaprej določeno skupino odraslih udeležencev, ki so sodelovali prostovoljno in ob jasnih pravilih vedenja. Ker ni posegal v javni prostor, ni bil viden ali dostopen javnosti in ni vplival na osnovno poslanstvo, kulturno-zgodovinski status ali delovanje Rimskih Term kot zdraviliškega kompleksa.
"Ob tem želimo poudariti, da se podobni dogodki že vrsto let odvijajo v številnih hotelih in wellness centrih v Sloveniji in tujini, v nekaterih celo redno med rednim obratovalnim časom. Pri dogodkih zaprtega tipa je udeležba omejena na vnaprej določene polnoletne udeležence in temelji na prostovoljni odločitvi posameznika, pri čemer ne posegajo v javni prostor ali izkušnjo drugih gostov. Razumemo, da lahko tovrstne teme vzbujajo različne odzive in mnenja. V Rimskih Termah ljudi ne vrednotimo po njihovem življenjskem slogu ali zasebnih interesih, temveč po spoštovanju pravil, drugih ljudi, prostora in okolja. Naš temeljni kriterij ostaja zagotavljanje varnega, dostojnega in odgovorno upravljanega okolja za vse goste," so še sporočili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.