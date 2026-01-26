Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Erotični dogodek v priljubljenem zdravilišču, ki je razburil Slovenijo

Rimske Toplice, 26. 01. 2026 17.34 pred 23 minutami 5 min branja 30

Avtor:
M.P. A.K.
Rimske terme

Petdnevni dogodek, ki naj bi marca potekal v slovenskem zdravilišču, je razburil slovensko javnost. Nekateri so ob nazornem videoposnetku in opisu erotičnega dogodka, ki 'parom in samskim ponuja vročo pustolovščino' izrazili pretresenost in ogorčenje. Sprašujejo se, ali je to sploh dovoljeno, spet drugi izpostavljajo, da se podobni dogodki odvijajo tudi drugod. V Rimskih Termah pojasnjujejo, da gre za dogodek, ki je potekal marca 2025, jasnega odgovora, ali bo potekal tudi letos, pa še niso podali.

"Dovolite nam, da vas popeljemo v novo dimenzijo. Potujte nazaj v čas bogov Bakhusa, Venere in Kupida," se glasi vabilo na petdnevni dogodek, ki naj bi marca potekal v priljubljenem slovenskem zdravilišču. Čeprav se cene za sobe in apartmaje dvigajo tudi do slabih 3000 evrov, pa je dogodek, ki je ogorčil slovensko javnost, sodeč po oglasu razprodan.

Gre za ekskluziven mednarodni dogodek, ki bo Rimske Terme spremenil v za nekatere kontroverzno središče, ki parom in samskim ponuja vročo pustolovščino in zabavo. Vabilo je bilo opremljeno tudi z erotičnim videoposnetkom, ki pa je do sedaj s spleta že izginil.

O dogodku v Rimskih Termah
O dogodku v Rimskih Termah
FOTO: Posnetek zaaslona

In kako na očitke odgovarjajo v Rimskih Termah? Iz njihovega odgovora ni jasno, ali bo dogodek potekal tudi marca 2026, v odzivu so namreč zapisali, da je dogodek potekal marca 2025 kot zaprt dogodek zunanjega organizatorja, Rimske Terme pa pri njem niso sodelovale kot organizator, soorganizator ali promotor.

"Objave in video vsebine, ki so v zadnjih dneh zaokrožile po spletu, se nanašajo na dogodek, ki je potekal marca 2025, in jih organizator uporablja kot promocijski material za prihodnji dogodek. Rimske Terme pri promociji nismo sodelovale. Ob zaznavi, da se določene vsebine lahko neposredno povezujejo z našim hotelom, smo organizatorja pozvali k njihovi odstranitvi, saj želimo jasno ločiti identiteto Rimskih Term od vsebinskih programov zunanjih organizatorjev," so zapisali v odzivu.

Spicy Spa
Spicy Spa
FOTO: Posnetek zaslona

Ali gre torej za lažen oglas na spletni strani ali bo dogodek znova potekal marca 2026, smo vprašali Rimske Terme, a nam njihova pravna služba odgovor še pripravlja, so sporočili.

Dogodek razburil splet

Uporabniki družbenih omrežij sicer niso bili nič kaj zadržani ob podajanju svojega mnenja. "Ta zgodovinski kompleks je bil zame dolga leta zatočišče miru, tišine, regeneracije in branja dobre knjige. Zelo rada sem imela kamnite banje v starem delu, pa energijski park z gigantskimi sekvojami v neposredni bližini," je z ogorčenjem zapisala ena od uporabnic spleta, ki se ob tem sprašuje "ali je res vse dovoljeno, če ima povpraševanje?"

Nekateri so izpostavili, da se podobno dogaja tudi drugod, tako v tujini kot tudi v Sloveniji, ter da poznajo osebe, ki se tovrstnih dogodkov udeležujejo. Nekateri so spomnili tudi na zgodovino, češ da so se podobni dogodki v tovrstnih prostorih odvijali tudi v času antičnega Rima.

Kako je dogodek potekal?

V odzivu pa so poudarili še, da dogodek Spicy Spa ni bil organiziran s strani Rimskih Term, temveč je bil v izključni organizaciji zunanjega organizatorja, ki je na podlagi povpraševanja in po sklenitvi pogodbe, v kateri so bile jasno opredeljene vse obveznosti in odgovornosti obeh pogodbenih strank, najel hotelske sobe in nekatere prostore hotela. Organizacija dogodka, vključno s trženjem in prodajo vstopnic, je bila v celoti v domeni organizatorja. Rimske Terme pri dogodku nismo nastopale kot organizator, soorganizator ali promotor, trdijo.

Dogodek je bil organiziran kot popolnoma zaprt dogodek, namenjen izključno polnoletnim udeležencem s predhodno rezervacijo preko organizatorja. V času dogodka je bil celoten hotelski kompleks zaprt za javnost, zagotovljeno je bilo 24-urno varovanje, vstop osebam, ki se dogodka niso udeležile, pa je bil onemogočen. V okviru zdraviliške, medicinske in rehabilitacijske dejavnosti se dogodek ni izvajal, ti prostori so fizično in funkcionalno ločeni ter niso bili predmet zakupa.

Hotel je bil po odhodu udeležencev zaprt, da so poskrbeli za dodatne higienske postopke

Organizator dogodka je v pogodbenem razmerju prevzel odgovornost, da se dogodek izvaja skladno z veljavno zakonodajo ter ob spoštovanju vseh dogovorjenih pravil in predpisov.

Številni so se medtem vprašali, ali je to sploh dovoljeno, kako bodo zagotovili higieno za kasnejše uporabnike term, ki si ne želijo biti del tega dogodka, ter ali bi morali o tem javnost in prihodnje goste obvestiti.

Higiena in varnost gostov sta v Rimskih Termah ena izmed ključnih prioritet, zagotavljajo v Rimskih Termah. "Enako kot ob rednem obratovanju hotela smo tudi v času tega dogodka in po njem izvajali temeljito čiščenje vseh prostorov. Hotel je bil po odhodu udeležencev še nekaj časa zaprt, da smo lahko izvedli dodatne higienske postopke, vključno z menjavo vode v bazenih in čiščenjem vseh površin. V mesecih po dogodku so bile opravljene redne kontrole in testi kakovosti kopalne vode, ki so potrdili, da so vsi predpisani higienski in zdravstveni standardi izpolnjeni."

Izpostavljajo, da je bil dogodek zaprt, zakonit in omejen na vnaprej določeno skupino odraslih udeležencev, ki so sodelovali prostovoljno in ob jasnih pravilih vedenja. Ker ni posegal v javni prostor, ni bil viden ali dostopen javnosti in ni vplival na osnovno poslanstvo, kulturno-zgodovinski status ali delovanje Rimskih Term kot zdraviliškega kompleksa.

"Ob tem želimo poudariti, da se podobni dogodki že vrsto let odvijajo v številnih hotelih in wellness centrih v Sloveniji in tujini, v nekaterih celo redno med rednim obratovalnim časom. Pri dogodkih zaprtega tipa je udeležba omejena na vnaprej določene polnoletne udeležence in temelji na prostovoljni odločitvi posameznika, pri čemer ne posegajo v javni prostor ali izkušnjo drugih gostov. Razumemo, da lahko tovrstne teme vzbujajo različne odzive in mnenja. V Rimskih Termah ljudi ne vrednotimo po njihovem življenjskem slogu ali zasebnih interesih, temveč po spoštovanju pravil, drugih ljudi, prostora in okolja. Naš temeljni kriterij ostaja zagotavljanje varnega, dostojnega in odgovorno upravljanega okolja za vse goste," so še sporočili.

rimske terme spolnost erotika

Za dve minuti predolga pot na vrh letalnice

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TEHNOVED
26. 01. 2026 17.57
ne bodite bolj papeški od papeža
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
26. 01. 2026 17.57
Dokler ni šlo za LGBT dogodek je vse normalno.
Odgovori
+1
1 0
Xxdproxx
26. 01. 2026 17.57
pac kdor hoce iti gre, kdor noce pa ne. kje je problem?
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
26. 01. 2026 17.57
Kaj pa se je dogajalo? Nekaj pregrešnega?
Odgovori
0 0
kekyooo
26. 01. 2026 17.57
kaj se bunite jao oni lahko organizirajo orgije tam notri pa če se vsi strinjajo je čist ok.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
26. 01. 2026 17.54
Fovšija po slovensko
Odgovori
+2
2 0
Jani.
26. 01. 2026 17.54
Pokajo se na veliko. Veliko boljše kot pa nasilje okoli nas in vse je zasebne narave. Nič slabega ne vidim v tem. Ne jim bit favš😃
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
26. 01. 2026 17.52
Tudi Melania je bila pri Epsteinu zelo navihana.
Odgovori
+3
3 0
Veščec
26. 01. 2026 17.52
ja super.kje se prijavim??,pa to
Odgovori
+1
1 0
JP2022
26. 01. 2026 17.51
Zakon. Škoda, nisem vedel!
Odgovori
+1
1 0
supergigi
26. 01. 2026 17.51
Bravo! To je prava zabava! 👌
Odgovori
+2
2 0
zani10
26. 01. 2026 17.51
Ce bi vedel bi tudi jaz prisel
Odgovori
+3
3 0
štrekeljc
26. 01. 2026 17.48
Eni se pritožujejo, da se Slovenci ne razmnožujemo, potem pa se točno tisti isti zgražajo nad Slovenci, ki seksajo, torej razmnožujejo.
Odgovori
+4
7 3
Verus
26. 01. 2026 17.54
A ti resno misliš, da je namen tovrstnih ekscesov razmnoževanje?
Odgovori
0 0
proofreader
26. 01. 2026 17.48
Kako so podporniki skrajne Levice čistili Fotopub? Kdo je plačeval čiščenje po petkovih kolesarjenjih?
Odgovori
+2
5 3
Cupko
26. 01. 2026 17.47
Danes je vse naprodaj za dober denar, od hotela, bazenov do se.a. Za 3.000 na teden bi vsak hotel prodal sobo
Odgovori
+3
3 0
yolli
26. 01. 2026 17.47
Bunga bunga..... Verjetno podobni akterji kot v Foto pabu.... To Nike ne bo motilo...sem prepričana......take zlorabe jo ne motijo....
Odgovori
+5
5 0
Stojadina-sportiva
26. 01. 2026 17.47
Aj še kej frej? 🙃
Odgovori
+8
8 0
proofreader
26. 01. 2026 17.43
Kaj takega pa počnejo, da je potrebno bolj natančno čistiti kot za običajnimi gosti?
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
26. 01. 2026 17.56
AIDS in spolno prenosljive bolezni ...
Odgovori
0 0
majkemi123
26. 01. 2026 17.42
Pritozujejo se nepovabljeni :-)
Odgovori
+12
12 0
Martinović
26. 01. 2026 17.41
Ehhh uporabnica, dovoljeno je vse kr ni prepovedano, je pa seveda izbira gostov, ki prihjajo za dogodko in nasploh zelo pomembna. Mnogo ljudi se pač iz čisto higijenskih razlogov na želi namakativ ostankih sperme in človeškega blata.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469