Erotični dogodek v priljubljenem zdravilišču, ki je razburil Slovenijo

"Dovolite nam, da vas popeljemo v novo dimenzijo. Potujte nazaj v čas bogov Bakhusa, Venere in Kupida," se glasi vabilo na petdnevni dogodek, ki naj bi marca potekal v priljubljenem slovenskem zdravilišču. Čeprav se cene za sobe in apartmaje dvigajo tudi do slabih 3000 evrov, pa je dogodek, ki je ogorčil slovensko javnost, sodeč po oglasu razprodan. Gre za ekskluziven mednarodni dogodek, ki bo Rimske Terme spremenil v za nekatere kontroverzno središče, ki parom in samskim ponuja vročo pustolovščino in zabavo. Vabilo je bilo opremljeno tudi z erotičnim videoposnetkom, ki pa je do sedaj s spleta že izginil.

O dogodku v Rimskih Termah FOTO: Posnetek zaaslona

In kako na očitke odgovarjajo v Rimskih Termah? Iz njihovega odgovora ni jasno, ali bo dogodek potekal tudi marca 2026, v odzivu so namreč zapisali, da je dogodek potekal marca 2025 kot zaprt dogodek zunanjega organizatorja, Rimske Terme pa pri njem niso sodelovale kot organizator, soorganizator ali promotor. "Objave in video vsebine, ki so v zadnjih dneh zaokrožile po spletu, se nanašajo na dogodek, ki je potekal marca 2025, in jih organizator uporablja kot promocijski material za prihodnji dogodek. Rimske Terme pri promociji nismo sodelovale. Ob zaznavi, da se določene vsebine lahko neposredno povezujejo z našim hotelom, smo organizatorja pozvali k njihovi odstranitvi, saj želimo jasno ločiti identiteto Rimskih Term od vsebinskih programov zunanjih organizatorjev," so zapisali v odzivu.

Spicy Spa FOTO: Posnetek zaslona

Ali gre torej za lažen oglas na spletni strani ali bo dogodek znova potekal marca 2026, smo vprašali Rimske Terme, a nam njihova pravna služba odgovor še pripravlja, so sporočili.

Dogodek razburil splet

Uporabniki družbenih omrežij sicer niso bili nič kaj zadržani ob podajanju svojega mnenja. "Ta zgodovinski kompleks je bil zame dolga leta zatočišče miru, tišine, regeneracije in branja dobre knjige. Zelo rada sem imela kamnite banje v starem delu, pa energijski park z gigantskimi sekvojami v neposredni bližini," je z ogorčenjem zapisala ena od uporabnic spleta, ki se ob tem sprašuje "ali je res vse dovoljeno, če ima povpraševanje?" Nekateri so izpostavili, da se podobno dogaja tudi drugod, tako v tujini kot tudi v Sloveniji, ter da poznajo osebe, ki se tovrstnih dogodkov udeležujejo. Nekateri so spomnili tudi na zgodovino, češ da so se podobni dogodki v tovrstnih prostorih odvijali tudi v času antičnega Rima.

Kako je dogodek potekal?

V odzivu pa so poudarili še, da dogodek Spicy Spa ni bil organiziran s strani Rimskih Term, temveč je bil v izključni organizaciji zunanjega organizatorja, ki je na podlagi povpraševanja in po sklenitvi pogodbe, v kateri so bile jasno opredeljene vse obveznosti in odgovornosti obeh pogodbenih strank, najel hotelske sobe in nekatere prostore hotela. Organizacija dogodka, vključno s trženjem in prodajo vstopnic, je bila v celoti v domeni organizatorja. Rimske Terme pri dogodku nismo nastopale kot organizator, soorganizator ali promotor, trdijo. Dogodek je bil organiziran kot popolnoma zaprt dogodek, namenjen izključno polnoletnim udeležencem s predhodno rezervacijo preko organizatorja. V času dogodka je bil celoten hotelski kompleks zaprt za javnost, zagotovljeno je bilo 24-urno varovanje, vstop osebam, ki se dogodka niso udeležile, pa je bil onemogočen. V okviru zdraviliške, medicinske in rehabilitacijske dejavnosti se dogodek ni izvajal, ti prostori so fizično in funkcionalno ločeni ter niso bili predmet zakupa.

Hotel je bil po odhodu udeležencev zaprt, da so poskrbeli za dodatne higienske postopke