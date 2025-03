Petek bo v znamenju padavin, krajevno lahko pade tudi 100 mililitrov dežja

Zaradi obilnih padavin so do petka popoldne na Agenciji RS za okolje (Arso) za zahodno in osrednjo Slovenijo izdali oranžno vremensko opozorilo. Pričakujejo med 40 in 80, krajevno tudi okoli 100 milimetrov dežja.

Zaradi močnih padavin lahko danes znova poplavi na območjih pogostih poplav. Možna bodo tudi razlivanja rek ter hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, opozarja Arso.