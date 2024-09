Petek bo vetroven in topel, v soboto prihaja hladna fronta

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) danes razmeroma izrazit pas dežja sega od Vipavske doline do Ljubljane in se obnavlja že od zgodnjega jutra. Samodejna meteorološka postaja v Zadlogu je izmerila že 68 mm padavin. Dežni pasovi se bodo ob gorskih pregradah predvidoma prožili vse do petka zvečer. Pričakuje se, da bodo najizrazitejši na širšem območju Bovca in Bohinja.

V Posočju bo lahko danes in jutri padlo več kot 150 litrov dežja na kvadratni meter. Povsem drugače bo na vzhodu države, kjer bo dežja le za vzorec, možna pa bodo tudi daljša obdobja sončnega vremena.