Petek prinaša lokalne nalive in manjša razlivanja vodotokov

Nad nami bodo tudi v prihodnjih dneh pihali južni vetrovi in nam prinašali za november zelo topel zrak. Ker pa bo ta zrak obogaten z vlago, lahko poleg precej visokih temperatur pričakujemo tudi padavine. Še naprej bo najtopleje v pasu med Baltskim in Egejskim morjem, kjer bodo najvišje temperature marsikje presegle 20, ponekod celo 25 stopinj Celzija. V zahodni Evropi bodo termometri kazali med 10 in 15 stopinj Celzija.

Padavine, ki se trenutno pojavljajo predvsem v zahodni in južni Sloveniji, se bodo v prihodnjih urah okrepile in razširile nad večji del države. Najkasneje bodo zajele Štajersko in Prekmurje, kjer bo lahko ostalo suho večji del dneva. Predvsem v bližini morja bodo možne posamezne nevihte. Veter bo šibak in se bo v nižjih slojih ozračja iz južne obračal na vzhodno smer. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja. Današnje najvišje dnevne temperature bodo le za nekaj stopinj višje od jutranjih. Pričakujemo med 10 in 15, ob morju 18 stopinj Celzija.

Možna so manjša razlivanja rek in drugih vodotokov

Padavine se bodo v večjem delu države nadaljevale tudi v noč na soboto in do sobote zjutraj večinoma ponehale. Ob lokalnih nalivih so možni hitri porasti manjših rek in hudournikov, ki lahko v manjšem obsegu poplavijo. Predvidena 24-urna količina padavin za osrednjo, južno in zahodno Slovenijo je med 30 in 80 litri na kvadratni meter.