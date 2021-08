Peter Geršak novi državni sekretar v službi vlade za digitalizacijo

Pomembno je tudi, da se digitalna preobrazba na ravni Slovenije odvija usklajeno in kontinuirano. Zato sta se minister za javno upravo Boštjan Koritnik ter minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič sporazumno dogovorila, da Geršak, ki je kot državni sekretar v ministrstvu za javno upravo pokrival področje informatike in informacijske družbe, svojo karierno pot nadaljuje kot državni sekretar v službi vlade za digitalno preobrazbo, je navedeno v sporočilu.

Geršak je leta 1997 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Leta 2005 si je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil še naziv magister znanosti. V svoji dosedanji poklicni poti je opravljal več vodstvenih funkcij na področju informacijske tehnologije, med drugim v podjetju IBM Slovenija in BiH in IBM Jugovzhodna Evropa. Od 28. aprila letos je opravljal funkcijo državnega sekretarja v ministrstvu za javno upravo, kjer je pokrival področja informatike in informacijske družbe, stvarnega premoženja in mednarodnega sodelovanja.