Peter Grum ob imenovanju: Furs bo deloval nepolitično, strokovno in učinkovito

Finančni minister Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da se je od prihoda na ministrstvo največ ukvarjal prav z iskanjem najbolj primerne osebe za naslednika Ivana Simiča. Opravil je več razgovorov, Peter Grum pa je bil njegova želena izbira. Zato je zelo zadovoljen, da je ta pristal na imenovanje, in verjame, da bo Furs pod novim vodstvom delal strokovno, kompetentno in nepolitično.

Grum je bil v preteklosti, med 2014 in 2020, med drugim namestnik generalne direktorice Fursa Jane Ahčin, septembra lani pa je bil za petletni mandat imenovan za generalnega direktorja direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo. Boštjančič ga je opisal kot kariernega davkarja, saj je bila tudi njegova prva zaposlitev prav zaposlitev v takratni davčni upravi, natančneje v izpostavi Ljubljana Šiška.

Grum je izrazil veselje, da je dobil priložnost za pomemben položaj. Ker so se v letu in osmih mesecih, ko ni bil na Fursu, določene stvari spreminjale, se bo v petek pogovoril s sodelavci, pregledal narejeno in se seznanil z določenimi menjavami. Ocenjuje namreč, da je bil narejen "kar grob rez v strukture". "Te strukture bomo postavili v tak red, da bo Furs lahko strokovno, učinkovito in nepolitično deloval," je napovedal.