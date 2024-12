85-letni obrtnik: začel s kovinarstvom in uspel s smučmi

Trdo delo, vztrajnost in ljubeča družina. To je triperesna deteljica, ki Petra Slatnarja iz Cerkelj na Gorenjskem spremlja skozi življenje in za katero je prepričan, da mu je prinesla nagrado za najstarejšega obrtnika tega leta. 85-letnik, ki se rad pošali, da ima skoraj toliko delovne dobe kot ima let, je podjetje ustanovil leta 1972. Doma je postavil delavnico in v njej začel s proizvodnjo kovin. Kmalu mu je na pomoč priskočil sin Peter, ki je bil v mladosti smučarski skakalec in proizvodnjo usmeril v izdelavo skakalnih vezi in drugih športnih izdelkov. Z njihovimi smučkami zdaj tekmujejo najbolj uspešni slovenski skakalci, nič od tega pa ne bi bilo mogoče, če si Peter Slatnar ne bi dovolil sanjati.