Peterle in SDS proti združitvi muzejev

Odzvali so se tudi v SDS, kjer so zapisali, da "z začudenjem spremljajo, kako lahkotno in brez zadržkov vlada Roberta Goloba ukinja muzej, ki obeležuje spomin na nastanek lastne države" . "Včerajšnja odločitev kaže, kako podcenjujoč in zavržen pogled na ključno obdobje nastanka naše samostojne država ima ta koalicija," so poudarili.

S tem, da "postaja tako pomembna ustanova predmet politične igre, ki je v nasprotju z naravo osamosvojitve", vlada po njegovih besedah "tudi to vprašanje vključuje v okvir poglabljajoče se polarizacije", kar obžaluje. Kot je še povedal, se mu zdi "nepotrebno in neutemeljeno odpirati še eno fronto, in to tisto, na kateri smo bili Slovenci enotni" . Za danes je napovedal tudi izredno sejo predsedstva združenja VSO na temo združitve obeh muzejev.

Spomnili so, da je vlada muzej osamosvojitve ustanovila s sklepom 4. marca 2021 ter da je bil ustanovljen ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti RS, kar je, kot dodajajo, pomembna simbolna ločnica in hkrati v strokovnih krogih uveljavljena časovna distanca, po kateri javne institucije, zadolžene za ohranjanje premične kulturne dediščine, okrepijo svoja prizadevanja za prevzemanje gradiva od ustvarjalcev in imetnikov v svojo posest.

Poudarili so, da je bila slovenska država utemeljena na vrednotah slovenske osamosvojitve in da ne poznajo države, v kateri bi se ukinjali muzej, ki obeležuje spomin na njen nastanek.

Kot so še zapisali, je obdobje slovenske osamosvojitve sicer res že vključeno tudi v obstoječe stalne in občasne muzejske razstave, vendar ni nikjer žarišče. Zato je argument vlade, da je potrebno za potrebe "transparentnega in strateško začrtanega strokovnega dela" muzeje združiti, po njihovem mnenju "povsem napačen argument, naperjen proti razumevanju pomena slovenske samostojnosti in državnosti".

"SDS se pridružuje protestom domoljubnih in veteranskih organizacij ter vlado poziva, da to protislovensko in protidržavno odločitev nemudoma prekliče," so še zapisali.

Direktor Muzeja slovenske osamosvojitve Željko Oset je zapisal, da je "medijsko poročanje, da je vlada v četrtek ukinila javni zavod, netočno". "Delovanje javnega zavoda je določeno v uradnih dokumentih, zato bomo nadaljevali s svojim delom strokovno, profesionalno in zakonito," je zapisal in med prednostnimi nalogami izpostavil pripravo zaključnega računa za leto 2022 in program dela za leto 2023 v skladu z odločbo o financiranju, ki jo je izdalo ministrstvo za kulturo.

Kot je še zapisal, Muzej slovenske osamosvojitve "obstaja in deluje do združitve obeh javnih zavodov. Do takrat izvajamo vse svoje naloge, ki so določene v ustanovitvenem aktu in internih aktih, ter uresničujemo prevzete obveznosti".

Direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jože Dežman pa je zapisal: "Ker nismo bili obveščeni o ničemer, lahko le ponovim, kar sem že povedal in tudi napisal," ter priložil zapis iz lanskega leta.

Predsednik NSi Matej Tonin pa je na družbenem omrežju zapisal, da ne pozna vlade v Evropi, "ki bi ukinila muzej o nastanku lastne države". "S tem se kaže njihov odnos do samostojne Slovenije in tudi popolna aroganca, oholost ter opitost od oblasti. In to bi moralo skrbeti vsakega od nas."

Vlada je v četrtek s sklepom združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Že napoved združitve je pri delu javnosti in politike naletela na negativen odziv.