Peterle: Slovenijo bomo zaposlili z našim domoljubnim delovanjem

"Če se vlada do 10. februarja ne bo odpovedala odločitvi o ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, bo Združenje VSO začelo izvajati akcijski načrt v obrambo osamosvojitvi Slovenije in njenih vrednot," so sporočili pred tedni. Kaj torej sledi zdaj?

"Slovenijo bomo zaposlili z našim domoljubnim in državotvornim delovanjem. Ena od začetnih zadev bo gotovo zborovanje v podporo muzeju," je pojasnil predsednik Združenja VSO Lojze Peterle. Konkretne odločitve združenja še sledijo, izvajanje načrta naj bi sledilo pomladi.

Ministrica za kulturo je sporočila združenja glede obrambe osamosvojitve že večkrat označila za militantno retoriko. "Zaskrbljujoč je ta sovražni, hujskaški govor, ki ima velike posledice. Zato se morajo tisti, ki so najglasnejši ter imajo vpliv na debato in na oblikovanje jasnega, spoštljivega diskurza, tega toliko bolj zavedati," je nedavno dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko.