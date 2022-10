Peterle vidi 'alergijo do osamosvojitve', ministrica Vrečko pa strokovno odločitev

Bomo kmalu videli nove proteste, tokrat zaradi združitve samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, ki ga je pred dobrim letom ustanovila Janševa vlada, z muzejem novejše zgodovine, kar predlaga zdajšnja ministrica za kulturo, saj ta že pokriva tudi to obdobje slovenske zgodovine? "Srečujem veliko ogorčenih ljudi, ki te odločitve ne razumejo, se jim zdi nesprejemljiva in so pripravljeni tudi protestirati," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Lojze Peterle. Asta Vrečko pa je napovedala, da bo pri odločitvi za združitev vztrajala, saj je "edina smiselna".

Odločitev kulturne ministrice Aste Vrečko je vodja največje opozicijske stranke Janez Janša označil za sramotno, v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, ki ga vodi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, pa v primeru napovedane združitve obeh muzejev napovedujejo celo proteste: "To je demokratično sredstvo izražanja mnenja. Srečujem veliko ogorčenih ljudi, ki te odločitve ne razumejo, se jim zdi nesprejemljiva in so pripravljeni tudi protestirati, ker menijo, da je to zgrešeni udarec," je dejal v naši večerni oddaji. To dejanje se mu zdi v nasprotju z duhom, s katerim smo uresničili najvišji cilj slovenskega naroda: "Večjega dosežka v naši zgodovini ni," je Peterle prepričan, da si ta dosežek zasluži svoj muzejski naslov. Dodal je, da je bila osamosvojitev nacionalni projekt, in tudi kulturni: "Zdaj pa bi tole naredili takole, če malce karikiram, Jožeta Dežmana na podstrešje, Željka Oseta v klet, vmes pa kraljujejo 'naši'."

Vse, kar smo slišali, so politični argumenti, mi pa zagovarjamo argumente stroke, odgovarja kulturna ministrica Asta Vrečko. "Diskurz, ki smo ga danes slišali, je politčen in je šovinističen," je okrcala tako Peterleta kot stranko SDS, ki je sklicala nujno sejo odbora za kulturo, ter direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jožeta Dežmana. Ta je v izjavi za našo televizijo o Vrečkovi dejal: "Ministri imajo zmeraj prav, se pa bojim, da se včasih obnaša kot nagajiva punčka v peskovniku. Naj odraste in začne voditi politiko tako, kot se politika vodi." Spomnila je, da ob ustanovitvi muzeja osamosvojitve ni bilo jasne strokovne razprave oziroma je bila stroka zelo glasno proti, ko je iz medijev izvedela, da se bo novi muzej ustanovil. Nasprotovale so vse stanovske organizacije, raziskovalci in tudi veteranske organizacije ter trije muzeji, ki že imajo svojo bogato zbirko iz tistega časa. Dodala je, da novi muzej niti nima svojih prostorov ter lastne zbirke, kar je pogoj za ustanovitev novega muzeja. Večkrat je poudarila, da se s slovensko osamosvojitvijo sistematično že ukvarja Muzej novejše zgodovine.

Peterle ji je odgovoril, da zatrjevanju, da gre za strokovno odločitev, ne verjame: "Vem, da gre za politiko, ideologijo, ignoranco do tega muzeja." Ministrici je v oddaji dejal, da se mu je zdela simpatična, ko je bila izvoljena: "Sem rekel, ta gospa bo šla prvi teden pogledat muzej osamosvojitve, potem bo šla pogledat, kako napredujejo dela na Roški, bo videla v tem neko vrednoto. Niste šli pogledat muzeja, niste sprejeli direktorja na pogovor, iz medijev je izvedel, kaj se bo zgodilo," ji je oponesel. Dejal je, da v tem vidi "alergijo do osamosvojitve". "To seveda absolutno ni res," je očitke zavrnila Vrečkova. Dejala je, da prostore pozna in da so na ministrstvu seznanjeni s potekom del na Roški: "Tukaj so prostori za Arhiv Slovenije, ki skrbi za celotno zgodovino Slovenije in ti prostori so nujni," je poudarila.