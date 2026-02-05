Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Letos bomo prvič obeležili nacionalni dan branja

Dravograd, 05. 02. 2026 15.25 pred 10 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Mlada bralka v knjižnici

Vlada je na seji, ki jo je imela v okviru obiska Koroške regije, razglasila 5. marec za nacionalni dan branja, je na novinarski konferenci po seji vlade sporočil podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Prvič bomo nacionalni dan branja obeležili že letos.

Ob nacionalnem dnevu branja se bodo vsako leto po vsej Sloveniji zvrstili številni dogodki, od promocijskih in informativnih do strokovnih in znanstvenih, pri katerih bodo sodelovale knjižnice, šole, založbe, bralni klubi ter druge kulturne in izobraževalne ustanove, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Kot so še dodali, je nacionalni dan branja zamišljen kot osrednji dan ozaveščanja, ki bo vsako leto usmeril javno pozornost v pomen branja ter deloval kot izhodišče in povezovalna platforma za celoletne bralne pobude.

Kot je po seji vlade še povedal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, vlada z nacionalnim dnevom branja poudarja pomen branja kot temeljne vrednote za razvoj slovenske skupnosti in vsakega posameznika.

Dodal je, da datum ni naključno izbran, saj je 5. marec rojstni dan ambasadorke branja, novinarke in publicistke Mance Košir ter tudi v skladu z nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje med letoma 2019 in 2030.

Preberi še 'Slovo Mance Košir pomeni velikansko izgubo za celotno slovensko kulturo'

Ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki se zaradi bolezni današnje regijske seje vlade ni udeležila, je na Facebooku ob tem objavila, da je nacionalni dan branja odgovor na zaskrbljujoče podatke o upadu bralnih navad med otroki in odraslimi.

"Z njim želimo okrepiti bralno pismenost, povezati kulturo, izobraževanje in prosti čas. Branje nam odstira prostor v nove svetove, nas zabava, daje vpogled v drugačne poglede in utrjuje kritično razumevanje in jezikovne zmožnosti. S tem nam krepi duševno zdravje, razumevanje sveta in nas samih. Zato je branje ključno za razvoj posameznika in demokratične družbe," je še zapisala ministrica Vrečko.

Kot so še sporočili z ministrstva za kulturo, želijo z razglasitvijo nacionalnega dneva branja okrepiti sistemsko spodbujanje bralne pismenosti in bralnih navad v vseh starostnih skupinah.

Mlada bralka v knjižnici
Mlada bralka v knjižnici
FOTO: Shutterstock

Pobuda se dopolnjuje z obstoječimi programi, kot sta nacionalni mesec skupnega branja ter nacionalni dan stripa, ki je bil razglašen ob stoletnici rojstva enega najpomembnejših slovenskih striparjev, ilustratorjev in animatorjev Mikija Mustra. Cilj nacionalnega dne branje je dolgoročno krepiti bralno pismenost, medsektorsko sodelovanje ter dostopnost branja za vse generacije.

Raziskava Knjiga in bralci VII – Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2024 je med drugim pokazala, da se je slovensko branje spremenilo: manj je tistih, ki ne berejo, vendar se je močno zmanjšalo število intenzivnih bralcev in tistih, ki imajo domače knjižnice. Pokazala je tudi, da 40 odstotkov bralcev bere več v angleškem kot slovenskem jeziku.

Vlada je pri razglasitvi dneva branja prisluhnila pobudnikom, med njimi Bralnemu društvu Slovenije in skrbnikom zapuščine Mance Košir ter številnim deležnikom, ki že vrsto let spodbujajo branje po vsej Sloveniji.

Košir je umrla 2. maja 2024. Stara je bila 76 let. Manj kot leto dni po njeni smrti so njeno zapuščino shranili v ustanovah, kot sta Narodna in univerzitetna knjižnica ter Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Konec 90. let prejšnjega stoletja je z Andragoškim centrom Slovenije ustanovila študijske krožke Beremo z Manco Košir, tudi kasneje je bila ves čas velika promotorka knjig in branja.

nacionalni dan branja bralna kultura knjige slovenski jezik manca košir
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534