Peticija, anonimke in preobrat: sporni prometni ukrep po več mesecih padel

Od omejitve 30 km/h do 90 km/h

Če se danes po občinski cesti Črna vas–obvoznica Lipce peljete mimo hiše Blejska Dobrava 1, ni več sledu o omejitvi 30 km/h, ki je pred več kot šestimi meseci razburila krajane. Prometni znak so umaknili: v smeri obrtne cone zdaj velja omejitev 90 km/h, v smeri Jesenic pa 70 km/h. Znak za omejitev 40 km/h ob približevanju znaku STOP so prestavili za križišče.

Kot smo že poročali, so krajani Blejske Dobrave ves čas opozarjali, da gre za odsek zunaj naselja, kjer je bila omejitev 30 km/h nerazumna in v neskladju s prometno zakonodajo. Še dodatno sporno je bilo, da je bil znak postavljen pred križiščem, kar pomeni, da se omejitev razveljavi. Kljub temu je bil na odseku nekaj časa celo postavljen radar, kazni voznikom pa so se izdajale, kot da so storili prekršek v naselju.

V nekaj dneh so takrat krajani zbrali 922 podpisov pod peticijo, s katero so župana Občine Jesenice, občinsko upravo ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo pozvali, naj znak odstranijo in omejitev postavijo na smiselnih 50 km/h.

Preobrat: občina je popustila

Na Občini Jesenice so sprva vztrajali, da je prometna ureditev zakonita in potrebna, nato pa preobrat: na sredini seji občinskega sveta so bili brez glasu proti potrjeni vsi sklepi pobudnikov peticije. Kot so za 24ur.com pojasnili na občini, so se za te rešitve odločili na podlagi pojasnil in usmeritev Ministrstva za infrastrukturo (Direktorata za ceste in cestni promet), ki se je glede prometne ureditve sklicevalo na projektno dokumentacijo iz leta 2017. 14. januarja letos so prometno signalizacijo uredili. "Prepričani smo, da smo nastalo situacijo rešili v konstruktivnem duhu in korist vseh vpletenih," so zapisali.

Blejska Dobrava po novem brez omejitve 30 km/h. FOTO: 24ur.com

Anonimke kot pritisk in ustrahovanje

"Mi sploh nismo bili proti radarju, ta naj kar lovi divjake, samo namesto 30 km/h smo hoteli omejitev 50 km/h, torej pravično in zakonito prometno ureditev. Zdaj smo dobili to – in še več," nam je povedal lokalni podjetnik Bruno Kalčič, eden najvidnejših in najbolj zavzetih predstavnikov civilne iniciative. Priznal je, da je bil nad preobratom presenečen tudi sam. "Naj bo to sporočilo vsem, ki se borijo s čem podobnim, da se splača vztrajati." A njihova pot do cilja ni bila lahka, priznava. "Potrebovali smo ogromno živcev, odrekanja in volje." Nanje so letele puščice z vseh strani, celo grožnje. Tik pred božično-novoletnimi prazniki so krajani, povezani v iniciativo, prejeli obsežno anonimno elektronsko pismo z naslovom sovaščanka123@gmail.com. Avtor je v izrazito sarkastičnem in pasivno-agresivnem tonu nanizal več kot deset domnevnih nepravilnosti po celotnem naselju – od gradbenih posegov in rabe občinskih zemljišč do gostinske dejavnosti in prometnih ureditev. Pismo je vsebovalo konkretne naslove, parcelne številke, fotografije ter namige o korupciji in kaznivih dejanjih, skupaj z zahtevami po vključevanju inšpekcij, policije in Komisije za preprečevanje korupcije ter grožnjami z nadaljnjimi postopki. Čeprav ni vsebovalo neposrednih groženj, je bil jasen namen provokacij, pritiska, ustrahovanja in javnega linča.

Izsek iz anonimnega pisma FOTO: 24ur.com

"Meni so vdrli v elektronsko pošto, kolegu v računalnik in Facebook, kolegica, ki je zbirala podpise, pa je prejela vulgarna SMS-sporočila z grožnjami s številke, ki zdaj ni več dosegljiva," je naštel Kalčič. Kdo je avtor anonimke, ne želi ugibati.

Kaj bo z globami?

Glede na to, da je veliko voznikov zaradi radarja dobilo kazni, se zdaj odpira vprašanje, ali so upravičeni do vračila denarja. Tistim, ki so se pritožili, so razliko zneska za kazen v naselju in izven njega vrnili, a tu so še vsi ostali, ki niso vedeli, da je ravnanje sporno. In tujci, ki verjetno tudi nikoli ne bodo. Koliko voznikov je bilo oškodovanih, ni znano. Na seji občinskega sveta so svetniki opozorili, da gre za nezakonito pridobljena sredstva, in zahtevali pojasnila. Direktorica občinske uprave je pojasnila, da Medobčinski inšpektorat vodi evidenco izdanih plačilnih nalogov, ne pa tudi posameznih plačnikov, saj gre za skupen račun. Ker odgovorov ni bilo, so obravnavo glob preložili na naslednjo sejo. Župan naj bi takrat poročal tudi o morebitni odgovornosti zaposlenih zaradi malomarnosti, zlorabe pooblastil in kršitev zakonodaje. Občina je medtem skupaj z upravo pripravila nov protokol za urejanje prometa.

Krajani ne bodo odnehali

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Gregor Jarkovič medtem v odgovoru za 24ur.com vztraja, da je bila prometna ureditev ves čas uvedena po zakonitem postopku. Po njegovih besedah sprememba ureditve zaradi pritiska občanov ne pomeni, da je bila prejšnja ureditev nezakonita, zato so tudi globe zakonite in jih ni mogoče vračati brez sodne odločbe. O morebitni (ne)zakonitosti prometne ureditve in o zakonitosti posamičnih prekrškovnih sankcij po njegovih besedah odločajo pristojni pravosodni organi. "Globe so pravno veljavne in izvršljive, dokler pristojno sodišče v konkretnem postopku ne odloči drugače, zato bi bila kakršnakoli vračila glob nezakonita in kazniva," je še dejal. "Seveda vedo, da se tega ne bomo šli, saj bodo stroški odvetnika, ki bi ga najeli, višji od prejetih glob," pravi Kalčič, a hkrati napoveduje, da bodo tudi pri tem "trmasto vztrajali". Obrnili se bodo na upravno inšpekcijo, upajo pa tudi na odvetnika, ki bi jim priskočil na pomoč. "Vsa sredstva, ki bi jih dobili nazaj, bi potem namenili v dobrodelne namene," obljublja.

Radarja ni več, a glob voznikom, kot kaže, ne bodo vračali. FOTO: POP TV

Kmalu še kamere?