Slovenija

Peticija, anonimke in preobrat: sporni prometni ukrep po več mesecih padel

Blejska Dobrava, 30. 01. 2026 12.29 pred 59 minutami 5 min branja 14

Avtor:
Urša Zupan
Blejska Dobrava po novem brez omejitve 30 km/h.

"Splača se biti vztrajen!" Tako danes pravijo krajani Blejske Dobrave, ki so več kot pol leta opozarjali na neustrezno prometno signalizacijo in nezakonito izdane globe voznikom. Njihova pot do cilja pa ni bila lahka – spremljali so jo odpor, dolgotrajno zbiranje dokazov in celo anonimne grožnje. Kljub temu na Občini Jesenice naposled prisluhnili njihovim opozorilom in prometno ureditev spremenili – celo bolj radikalno, kot so sprva predlagali krajani. Ostaja pa vprašanje: kaj bo z globami, ki so jih prejeli vozniki?

Od omejitve 30 km/h do 90 km/h

Če se danes po občinski cesti Črna vas–obvoznica Lipce peljete mimo hiše Blejska Dobrava 1, ni več sledu o omejitvi 30 km/h, ki je pred več kot šestimi meseci razburila krajane. Prometni znak so umaknili: v smeri obrtne cone zdaj velja omejitev 90 km/h, v smeri Jesenic pa 70 km/h. Znak za omejitev 40 km/h ob približevanju znaku STOP so prestavili za križišče.

Preberi še Omejitev 30 km/h izven naselja: kazni letijo, krajani besnijo

Kot smo že poročali, so krajani Blejske Dobrave ves čas opozarjali, da gre za odsek zunaj naselja, kjer je bila omejitev 30 km/h nerazumna in v neskladju s prometno zakonodajo. Še dodatno sporno je bilo, da je bil znak postavljen pred križiščem, kar pomeni, da se omejitev razveljavi. Kljub temu je bil na odseku nekaj časa celo postavljen radar, kazni voznikom pa so se izdajale, kot da so storili prekršek v naselju.

Preberi še 24 pasti za voznike na Gorenjskem: znakov ni, kazni pa so

V nekaj dneh so takrat krajani zbrali 922 podpisov pod peticijo, s katero so župana Občine Jesenice, občinsko upravo ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo pozvali, naj znak odstranijo in omejitev postavijo na smiselnih 50 km/h.

Preobrat: občina je popustila

Na Občini Jesenice so sprva vztrajali, da je prometna ureditev zakonita in potrebna, nato pa preobrat: na sredini seji občinskega sveta so bili brez glasu proti potrjeni vsi sklepi pobudnikov peticije.

Kot so za 24ur.com pojasnili na občini, so se za te rešitve odločili na podlagi pojasnil in usmeritev Ministrstva za infrastrukturo (Direktorata za ceste in cestni promet), ki se je glede prometne ureditve sklicevalo na projektno dokumentacijo iz leta 2017. 14. januarja letos so prometno signalizacijo uredili.

"Prepričani smo, da smo nastalo situacijo rešili v konstruktivnem duhu in korist vseh vpletenih," so zapisali.

Blejska Dobrava po novem brez omejitve 30 km/h.
Blejska Dobrava po novem brez omejitve 30 km/h.
FOTO: 24ur.com

Anonimke kot pritisk in ustrahovanje

"Mi sploh nismo bili proti radarju, ta naj kar lovi divjake, samo namesto 30 km/h smo hoteli omejitev 50 km/h, torej pravično in zakonito prometno ureditev. Zdaj smo dobili to – in še več," nam je povedal lokalni podjetnik Bruno Kalčič, eden najvidnejših in najbolj zavzetih predstavnikov civilne iniciative. Priznal je, da je bil nad preobratom presenečen tudi sam. "Naj bo to sporočilo vsem, ki se borijo s čem podobnim, da se splača vztrajati."

A njihova pot do cilja ni bila lahka, priznava. "Potrebovali smo ogromno živcev, odrekanja in volje." Nanje so letele puščice z vseh strani, celo grožnje.

Tik pred božično-novoletnimi prazniki so krajani, povezani v iniciativo, prejeli obsežno anonimno elektronsko pismo z naslovom sovaščanka123@gmail.com. Avtor je v izrazito sarkastičnem in pasivno-agresivnem tonu nanizal več kot deset domnevnih nepravilnosti po celotnem naselju – od gradbenih posegov in rabe občinskih zemljišč do gostinske dejavnosti in prometnih ureditev. Pismo je vsebovalo konkretne naslove, parcelne številke, fotografije ter namige o korupciji in kaznivih dejanjih, skupaj z zahtevami po vključevanju inšpekcij, policije in Komisije za preprečevanje korupcije ter grožnjami z nadaljnjimi postopki. Čeprav ni vsebovalo neposrednih groženj, je bil jasen namen provokacij, pritiska, ustrahovanja in javnega linča.

Izsek iz anonimnega pisma
Izsek iz anonimnega pisma
FOTO: 24ur.com

"Meni so vdrli v elektronsko pošto, kolegu v računalnik in Facebook, kolegica, ki je zbirala podpise, pa je prejela vulgarna SMS-sporočila z grožnjami s številke, ki zdaj ni več dosegljiva," je naštel Kalčič.

Kdo je avtor anonimke, ne želi ugibati.

Kaj bo z globami?

Glede na to, da je veliko voznikov zaradi radarja dobilo kazni, se zdaj odpira vprašanje, ali so upravičeni do vračila denarja. Tistim, ki so se pritožili, so razliko zneska za kazen v naselju in izven njega vrnili, a tu so še vsi ostali, ki niso vedeli, da je ravnanje sporno. In tujci, ki verjetno tudi nikoli ne bodo. 

Koliko voznikov je bilo oškodovanih, ni znano. Na seji občinskega sveta so svetniki opozorili, da gre za nezakonito pridobljena sredstva, in zahtevali pojasnila.

Direktorica občinske uprave je pojasnila, da Medobčinski inšpektorat vodi evidenco izdanih plačilnih nalogov, ne pa tudi posameznih plačnikov, saj gre za skupen račun.

Ker odgovorov ni bilo, so obravnavo glob preložili na naslednjo sejo. Župan naj bi takrat poročal tudi o morebitni odgovornosti zaposlenih zaradi malomarnosti, zlorabe pooblastil in kršitev zakonodaje. Občina je medtem skupaj z upravo pripravila nov protokol za urejanje prometa.

Krajani ne bodo odnehali

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Gregor Jarkovič medtem v odgovoru za 24ur.com vztraja, da je bila prometna ureditev ves čas uvedena po zakonitem postopku. Po njegovih besedah sprememba ureditve zaradi pritiska občanov ne pomeni, da je bila prejšnja ureditev nezakonita, zato so tudi globe zakonite in jih ni mogoče vračati brez sodne odločbe.

O morebitni (ne)zakonitosti prometne ureditve in o zakonitosti posamičnih prekrškovnih sankcij po njegovih besedah odločajo pristojni pravosodni organi. "Globe so pravno veljavne in izvršljive, dokler pristojno sodišče v konkretnem postopku ne odloči drugače, zato bi bila kakršnakoli vračila glob nezakonita in kazniva," je še dejal.

"Seveda vedo, da se tega ne bomo šli, saj bodo stroški odvetnika, ki bi ga najeli, višji od prejetih glob," pravi Kalčič, a hkrati napoveduje, da bodo tudi pri tem "trmasto vztrajali". Obrnili se bodo na upravno inšpekcijo, upajo pa tudi na odvetnika, ki bi jim priskočil na pomoč. "Vsa sredstva, ki bi jih dobili nazaj, bi potem namenili v dobrodelne namene," obljublja.

Radarja ni več, a glob voznikom, kot kaže, ne bodo vračali.
Radarja ni več, a glob voznikom, kot kaže, ne bodo vračali.
FOTO: POP TV

Kmalu še kamere?

Krajani so sicer v peticiji zahtevali tudi, da se za omenjeni odsek postavi znak za prepoved parkiranja in ustavljanja, saj je na lokaciji tudi avtomobilski prodajno-servisni center Junik-M, ki za Dars na avtocestnem sklopu 4 opravlja storitve avtovleke in tam vsakodnevno razklada in naklada avtomobile. Lastnik objekta je s postavitvijo ograje in nezakonitim parkiranjem avtomobilov na pločniku pred hišo zmanjšal preglednost ceste, ki jo številni tudi prečkajo, kar je izjemno nevarno, trdijo. Predlagali so videonadzor.

V zvezi s tem je Občina Jesenice Direkcijo za infrastrukturo zaprosila za postavitev videonadzorne kamere na križišču ceste Javornik–Gorje v smeri proti Črni vasi. Odgovorili so jim, da bodo to možnost preučili.

paru
30. 01. 2026 13.29
Župana Bohinca ne več voliti!!!!!!!!! Naj gre za komunalnega redarja!
Odgovori
+1
1 0
srecnii
30. 01. 2026 13.25
Mi po centru Vrhnike vozmo še manj kot je omejitev, kjer je vrtec šola, je 50 omejitev in ko vidim otroke na cesti vedno obvozim kot da bi kolesarja prehiteval in vozim 40 tud drugje, ko pa je konec naselja in ravnina pa poje blokada dok ne pridem na vsaj 100
Odgovori
0 0
proofreader
30. 01. 2026 13.14
Zdaj pa lepo vrniti neupravičeno zaračunan denar.
Odgovori
+2
2 0
vvvilice
30. 01. 2026 13.08
Še marsikje bo potreben glas ljudstva, ker je veliko nerazumnih zadev še v naši domovini
Odgovori
+1
1 0
Xxdproxx
30. 01. 2026 13.07
koliko takih con 30 je v sloveniji, ki bolj kot varnosti služiju izživljanju zafrustriranih redarjev…
Odgovori
+0
1 1
Petur
30. 01. 2026 13.06
le hude sankcije nad akterji inkasanti bi pomagale tudi drugim ljudem v državi...da ne bi bili vedno ponižni mucki ki jim lahko vsakdo iz krožnika pobira...
Odgovori
-1
0 1
Verus
30. 01. 2026 12.53
to izživljanje nad ljudmi (z radarji), je dokaz kakšne karakterne kreature se podajajo na vloge odločanja. zato ne bodite jezni na nekoga, ki na glupi lokaciji z dobrim avtom vozi 30, ampak bodite veseli, da vas s svojo vožnjo opozarja na nevarnost, da vam nek tat v nekem uradu želi uzeti denar. Običajno je namreč tako, da smo jezni na voznika spredaj, namesto, da pomislimo "tudi ta oseba bi verjetno rad-a hitreje peljal-a, pa ne sme, ker je nek m0ron nastavil radar in omejitev 30 -50, kjer bi komot bilo 90"
Odgovori
+2
5 3
mertseger
30. 01. 2026 12.52
Ena taka banalna je v Ljubljani na prešernovi cesti. Znak 30 imaš takoj na križišču z aškerčevo. Ampak 10 m za tem je križišče in nato še 6 križišč do konca ulice za katerim ni postavljenega nobenega znaka 30 ponovno ker križišče razveljavi omejitev. Ampak na koncu ulice je pa znak za konec omejitve 30.
Odgovori
+1
3 2
Celjan78
30. 01. 2026 12.57
drugače cona 30 ima znak za začetek in znak za konec cone 30. Če pa je klasičen okrogel z rdečim robom in 30 cifro, potem ga pa križišče razveljavi.
Odgovori
+3
3 0
94001
30. 01. 2026 13.07
Mertseger, vse je ok, razen tvojega nepoznavanja CPP ja. Pri coni 30 gre za posebno vrsto omejitve hitrosti in velja od začetnega znaka za cono 30 pa do njenega znaka za konec. Vmes je lahko 50 križišč, lahko stoji Dalajlama, omejitev 30 še vedno velja. Ne mešat klasično omejitev hitrosti s conami.
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
30. 01. 2026 13.09
Če jaz kaj vem, se omejitev pod 50 ne razveljavi s križiščem, pač pa mora biti ZNAK, ki nižjo omejitev od 50, razveljavlja.... vsaj mi smo se tako učili pred 50+ leti.
Odgovori
0 0
NeXadileC
30. 01. 2026 12.52
Čestitke krajanom. Ne razumem pa občinskega upiranja.
Odgovori
+4
5 1
robica03
30. 01. 2026 12.52
Ko birokracija postavlja prometne znake.
Odgovori
+4
5 1
lakala28
30. 01. 2026 12.51
Volitve s bližajo in sprejemajo se vse sorte "pametni" ukrepi. Tudi v Ljutomeru so na pobudo zblojenih skrbnikov varnosti na cesti uveljavili omejitev 30 km/h na eni od vpadnic. Demokracija je očitno sistem za vladanje bebavih. dovolj je, da jih je dovolj ob pravem času na pravem mestu.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
