Ostra peticija: Če zaradi medveda nekdo umre, bo odgovoren neposredno minister

Okoli 4200 državljanov v peticiji pristojne poziva k prekinitvi po njihovi oceni nedopustne prakse, ko upravljanje medveda krojijo "izbrane nevladne organizacije in njihovi simpatizerji v vrhu vlade", pri tem pa se na stran odriva stroko in znanost. Takšen sistem upravljanja vodi v poglabljanje konfliktov med človekom in živaljo, svarijo.

Kot je na novinarski konferenci v Brezovici pojasnil prvopodpisani pod peticijo in prebivalec Rakitne Gorazd Kovačič, od ministrstva za naravne vire in prostor in vlade poleg zgoraj omenjenega zahtevajo tudi, da se popravi aktualno dovoljenje za odvzem medveda iz narave skladno s priporočili stroke ter dopolni in izda dodatno dovoljenje, da bo odvzem za letos znašal 206 medvedov. Podpisniki peticije pozivajo tudi k temu, da se odločitve o upravljanju s to zverjo sprejemajo transparentno in na podlagi strokovnih argumentov ob zagotavljanju varstva medveda in varnosti lokalnih prebivalcev.

Nastala na Rakitni in dobila krila

"Ta peticija je nastala poleti na Rakitni, ki je samo eden od krajev, kjer je letos nenormalno število konfliktov z medvedom. Nastala je v sodelovanju s stroko, ki izvaja monitoring populacije medveda," je dejal Kovačič in dodal, da se je v nadaljevanju pospešeno razširila tudi v druge kraje po državi.

Rjavi medved na območju Osilnice FOTO: Bobo icon-expand

Do danes so tako zbrali 4200 podpisov prebivalcev, ki prihajajo predvsem z območij Notranjske, Posavja, Koroške, Gorenjske, Zgornjega Posočja, ribniško-kočevskega območja ter Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, kjer je življenjski prostor medveda. "Na teh območjih letos vladajo izredne razmere. Medvedi praktično vsak dan vstopajo v naselja, prevračajo kontejnerje, pa četudi v njih praktično ni ničesar, razen neke embalaže, ki diši po hrani, ter napadajo kompostnike in čebelnjake. Najhuje pa je to, da so izgubili strah pred človekom," je težave z medvedi orisal Kovačič.

Temeljni problem je po njegovih besedah v tem, da je medvedov preveč. "Trenutno je v Sloveniji po ocenah stroke okoli 950 medvedov, zaradi zgrešene politike ministrstva jih bo naslednje leto že 1100, kar je 300 preveč," je bil kritičen.

'Politično vmešavanje določenih oseb v upravljanje medveda'

Opozoril je tudi na zamudo pristojnega ministrstva pri izdaji odločbe o odstrelu medvedov, ki jo je treba izpolniti v dveh letih namesto samo letos, kot je to izračunala stroka. "Zaradi teh dveh napak, ki sta po moji oceni povzročeni namerno zaradi političnega vmešavanja določenih oseb v upravljanje medveda, bomo naslednje leto imeli še hujše izredne razmere povsod na podeželju, kjer medved živi," je prepričan Kovačič. "Če bo prišlo do napada s smrtnim izidom, bo za to neposredno odgovoren minister za naravne vire Jože Novak, zato je skrajni čas, da minister in predsednik vlade zagotovita vrnitev k strokovnemu upravljanju populacije medveda," je podčrtal ter pristojnega ministra pozval k sklicu nujnega sestanka s predstavniki podpisnikov peticije.

Peticija s strokovno podporo

Da je peticija nastala tudi ob podpori strokovne posvetovalne skupine za upravljanje velikih zveri, v kateri so tudi strokovnjaki z ljubljanske biotehniške fakultete, Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave, pa je poudaril drugopodpisani pod peticijo Klemen Jerina, sicer strokovnjak za upravljanje medveda z biotehniške fakultete.

Rjavi medved v Loškem potoku FOTO: Bobo icon-expand