Peticija za zakonsko omejitev uporabe pametnih naprav v šolah

Strokovnjaki in predstavniki različnih institucij so osvetlili problematiko prekomerne uporabe digitalnih naprav v šolah in vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter pozvali k podpisu peticije "Odklopi.net", ki si prizadeva za zakonsko omejitev uporabe zasebnih telefonov v šolah. Podpise pod peticijo bodo zbirali 30. marca. Ob tem predlagajo tudi, da bi postal 20. februar dan brez telefona.

OGLAS

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in pobudniki peticije "Odklopi.net" so javnost, pristojne institucije in oblikovalce politik pozvali k hitremu odzivu in sistemskim ukrepom, ki bodo zagotovili varno in spodbudno učno okolje za otroke in mladostnike. Pobudnica peticije Vlasta Juršak je dejala, da je pobuda reakcija na stanje družbe, v katerem živimo. "Stanje je alarmantno. Nedopustno je, da naši otroci odraščajo na tak način, kot odraščajo danes," je dejala.

Otrok na telefonu FOTO: Shutterstock icon-expand

Poudarila je, da stroka že leta opozarja o škodljivih posledicah uporabe digitalnih naprav: "Če se nič ne zgodi, so taki ukrepi, kot je peticija, nujni. Verjamemo, da se bomo sedaj vsi skupaj streznili in tudi ukrepali." Predstavnica ravnateljev Mojca Mihelič je osvetlila izzive, s katerimi se šole vsakodnevno srečujejo zaradi prekomerne uporabe zaslonov. Prav tako je poudarila nujnost sistemskih rešitev in zakonodajnih ukrepov, ki bi prispevali k varnejšemu in bolj osredotočenemu učnemu okolju. "Zakaj se nam zdi pomembno nujno omejiti nepooblaščeno uporabo vseh digitalnih naprav v šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih? Ker otroke delajo asocialne, otroke razčlovečujejo, jih spravljajo v stiske, kakršnih mi odrasli nismo nikoli doživeli, ker jim nismo bili izpostavljeni," je poudarila. Kratkovidnost, prekomerna teža, prizadeto duševno zdravje, digitalna odvisnost Poleg tega pa ima pretirana uporaba digitalnih naprav pri otrocih in mladostnikih tudi zdravstvene posledice. Strokovni direktor Pediatrične klinika UKC Marko Pokorn je med ključnimi tveganji izpostavil vpliv na duševno zdravje, motnje spanja, težave s koncentracijo ter pomanjkanje gibanja. "Nespametna in prezgodnja raba ima škodljive posledice na zdravje in razvoj otrok: govorne jezikovne sposobnosti, razvoj otrokovih socialnih veščin, naprave vplivajo na večjo pojavnost motenj pozornosti s hiperaktivnostjo, otroci, ki so pretirano izpostavljeni zaslonom imajo moteno spanje," je naštel.

Modra svetloba pa lahko vpliva tudi na izločanje melatonina, tako imajo otroci porušen spalni ritem: "Zaradi gledanja na blizu so prizadete oči, posledica je kratkovidnost, otrok, ki ves čas buli v zaslon, se tudi manj giblje, ima težave s prekomerno telesno težo in kasneje v življenju je večja verjetno za srčno žilne bolezni, večja je verjetnost tudi za uživanje nezdrave hrane." V največji meri sicer opažajo prav vpliv na duševno zdravje in samomorilno vedenje. "Povečana izpostavljenost zaslonom lahko privede tudi do digitalne odvisnosti, posredovanja neprimernih vsebin in medvrstniškega nasilja," je opozoril. Ob tem pa dodal, da morajo biti starši pri tem zgled. Otroci v prvih mesecih potrebujejo obraze, pristno interakcijo s straši. Če mati, ki doji otroka, ob tem gleda v zaslon pametnega telefona, se to odraža tudi na njeni fiziologiji, srčnem utripu in vsem, kar oddaja, je opozoril. "Mislim, da je ta omejitev uporabe zaslonov korak k poskusu normalizacije otroštva," je še povedal Pokorn. Peticijo je podprla tudi predsednica države Peticijo so podprli tudi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Predsednica Darja Groznik je dejala, da si v zvezi že eno leto prizadevajo nagovoriti odločevalce, da bi omejili uporabo pametnih naprav v šolah, a da se ni nič premaknilo. "Očitno je potrebna širša družbena aktivacija, da se bo res kaj spremenilo na bolje," meni. Predlagajo tudi, da bi 20. februar razglasili kot dan brez telefona.

icon-expand FOTO: Zori Jakolin

icon-expand FOTO: Zori Jakolin

icon-expand FOTO: Zori Jakolin

icon-expand FOTO: Zori Jakolin





Za omejitev prekomerne uporabe digitalnih naprav v šolah in vzgojno-izobraževalnih ustanovah icon-picture-layer-2 1 / 4