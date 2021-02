Akademiki s peticijo proti posegom vlade v znanost

Z odločbami zakona o izvrševanju proračuna je vladna koalicija, tako pravijo, onemogočila zaposlovanje na raziskovalnih projektih in zaposlovanje mladih raziskovalcev celo v primerih, k oso bili projekti že pridobljeni in sredstva za zaposlitve že zagotovljena.

"Brez skupnosti zavezanih avtonomnih institucij, ki so intelektualni razvoj v naših krajih omogočale celo že pred ustanovitvijo univerz in inštitutov, sedanje države ne bi bilo. Tudi Državnega zbora kot nosilca suverenosti ne," pojasnjujejo.

Članice in člani akademske skupnosti (Dijaška organizacija Slovenije, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Visokošolski sindikat Slovenije in Znanstveno-raziskovalno središče Koper) so v znak protesta proti posegom slovenske vlade v visoko šolstvo in znanost podpisali peticijo. Kot pravijo, poskuša trenutna izvršna oblast z nerazumnimi potezami spodjesti sisteme, ki so eden od zgodovinskih temeljev države.

"Poleg tega je vlada nepričakovano in v neskladju z dosedanjo prakso odložila potrditev razpisa za vpis v visokošolske zavode, čeprav je bil tako kot vsa leta poprej usklajen s pristojnim ministrstvom. To se je zgodilo tik pred že davno napovedanimi informativnimi dnevi. Resorna ministrica se tej nerazumljivi odločitvi, ki bi jo morala razumeti kot izraz nezaupanja, doslej ni zoperstavila,"so zapisali in dodali, da dejstvo, da bi bil iz morebitnih administrativnih omejitev vpisa izvzet samoplačniški študij, ne potrebuje komentarja.

Čeprav so številni podpisniki pogosto kritizirali sedanji sistem visokega šolstva in znanosti in teh kritik, kot pravijo, ne bodo opustili, pa menijo, da se je treba tovrstnim "destruktivnim dejanjem, ki ogrožajo same temelje našega razvoja in ta hip – čisto konkretno – usodo cele generacije prihodnjih študentov, z vsem civilnim pogumom upreti".

Dodali so še, da podpisani nimajo enakih političnih prepričanj in se tudi v pogledih na prihodnost visokega šolstva in znanosti razlikujejo, so si pa enotni v mnenju, da strankarska politika in zasebni interesi ne smejo ogroziti tistih temeljev, od katerih je odvisna prihodnost prebivalcev Slovenije.

S šolskega ministrstva so danes sporočili, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1. februarja 2021 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2021/2022. Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Razpis bo objavljen na spletni strani ministrstvain spletni strani Višješolske prijavne službe.

Spomnimo

Vlada na četrtkovi seji ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v študijskem letu 2021/2022, čeprav je to pogoj za objavo razpisa. Premier Janez Janša je zatrdil, da ni ustavil objave razpisa. Kot je pojasnil, vlada omenjene točke ni obravnavala, ker je šolsko ministrstvo gradivo poslalo prepozno, zato ga pristojni odbor vlade ni obravnaval.