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Slovenija

Peticijo za odstop Stevanovića v enem dnevu podpisalo več kot 11.000 ljudi

Ljubljana, 18. 08. 2026 10.50 pred 1 uro 2 min branja 110

Avtor:
STA U.Z.
Zoran Stevanović, novi predsednik DZ

Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11.000 ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje DZ, je sporočil na Facebooku.

Po mnenju Mihe Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik DZ Zoran Stevanović s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je v ponedeljek s spletno peticijo začel zbirati 10.000 podpisov za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube.

Kot je povedal ob začetku zbiranja podpisov, Stevanović ne bi smel biti predsednik DZ, ker ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. "K razmisleku o peticiji me je spodbudilo, da ogromno ljudi, tudi novinarji, piše o tem, pa se nič ne zgodi. Mogoče je edini način peticija, da ljudje povedo, kaj si mislijo," je dejal. Slednje je po njegovih besedah tudi ena od parol Stevanovića, ki poudarja, da je treba dati moč ljudem.

Preberi še Nekdanji član SDS s peticijo za odstop predsednika DZ. Stevanović odgovoril

Peticijo je v slabem dnevu podpisalo nekaj več kot 11.000 ljudi, s čimer je bil dosežen njen prvotni cilj. Brejc je ob tem napovedal, da bo z zbiranjem podpisov na spletni strani stevogohome.si nadaljeval do prve seje DZ. Ker spletno podpisovanje peticije ni dostopno vsem, razmišlja tudi, da bi jih z ekipo ljudi začel zbirati še fizično.

"Kadar nosilci javnih funkcij ne spoštujejo ustave in imajo prevlado v parlamentu, je edina možnost peticija, v kateri državljani povemo, kaj ni prav in zahtevamo spoštovanje ustave in zakonov," je glede učinkov peticije še zapisal Brejc.

Stevanović: V izrazito polariziranem okolju sem DZ doslej vodil odgovorno

"Gospod Brejc ima vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. To je del odprte demokratične družbe, v kateri imajo različna mnenja svoj prostor," pa je v odzivu na peticijo za njegov odstop zapisal Stevanović.

Predsednik DZ meni, da je v dosedanjem mandatu v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju odgovorno vodil številne seje DZ in kolegije predsednika DZ. Kot je zapisal, je njegova naloga zagotavljati urejeno delo parlamenta, spoštovanje poslovnika DZ in prostor za demokratično razpravo. "Tako bom svoje delo opravljal tudi v prihodnje, mirno, odgovorno in osredotočeno na naloge, ki mi jih nalaga funkcija," je sklenil.

Konec julija so sicer razrešitev Stevanovića s funkcije predsednika DZ predlagale opozicijske Svoboda, SD in Levica. Med očitki Stevanoviću so navedli kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa imajo skupaj 40 glasov.

stevanović peticija odstop miha brejc podpisi zbiranje

Zakaj se čaka zora?

24ur.com Nekdanji član SDS s peticijo za odstop predsednika DZ. Stevanović odgovoril
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KOMENTARJI110

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
18. 08. 2026 12.38
Tudi JJ ne bi smel biti predsednik, ker škoduje državi že 34 let
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
18. 08. 2026 12.38
U, poraz še vedno boli, boli, boli...podpisi za kaj takega se dajejo na volitvah vsake 4 leta 😊
Odgovori
0 0
jank
18. 08. 2026 12.35
Stevo, gotof si! Smo že čez 15.000 in se ne ustavljamo!
Odgovori
+2
3 1
Endless
18. 08. 2026 12.35
Levi revšeti, politični omejenci
Odgovori
+0
1 1
Perrun
18. 08. 2026 12.34
a je tip že del SDS ali ma śe vedno tisto stranko Resni.ca? nisem spremljal neki časa
Odgovori
+1
1 0
Banion
18. 08. 2026 12.33
preko stevanoviča se da rušit janezovo vlado, ne vem zakaj. Ravno so začeli dobro delat en minister se slika zvečer na delovišču avtoceste in zastojev ni več, oni ki trdijo da so zastoji so nesramni levaki. Drug minister se slika ob suhi koruzi in napoveduje vse mogoče, kot vedno ne bo iz vsega nič. Gorivo se podraži in potem poceni, seveda manj kot se je podražilo, kmetje so čisto mirni in petrol nima logističnih težav. Upravne enote bodo začele delat cel dan, res je da to še ne pomeni da bodo odločale hitreje ker to ne bo izločilo lenih in neumnih. Ja kaj še hočete, a bi imeli še kaj? A ja je stevanovič dobil toliko glasov na volitvah kot je sedaj podpisnikov peticije
Odgovori
+1
2 1
jank
18. 08. 2026 12.37
Začeli dobro delat? Ha, ha.., vsak dan vse dražje, vlada pa z našim denarjem plačuje za usluge njihovim predvolilnim podpornikom, od Netanjaha naprej. Naj čimprej zginejo! Barabe!
Odgovori
0 0
LEVI HUMUS
18. 08. 2026 12.32
Kaj pa tudi za musarjevo?
Odgovori
0 0
Dolenjc5
18. 08. 2026 12.27
Brejcu je dolgčas v penziji pa kvasi neumnosti da mu mine čas ob dobri penziji.
Odgovori
+1
4 3
26250440
18. 08. 2026 12.26
Kolk ste pridni...Ste pa začeli delat močno delat približno pol leta nazaj...Dajmo še nabirat ,dajmo...
Odgovori
+4
4 0
dajgec
18. 08. 2026 12.24
Stevo ne se dat nj jih mal boli glava
Odgovori
-3
7 10
Glavni_Baja 1
18. 08. 2026 12.32
ti in minusi: nerazdružljiva ekipa 😁
Odgovori
+0
1 1
MEDKO
18. 08. 2026 12.33
o saj jih že in še jih bo. Počakajmo jesen.
Odgovori
0 0
jank
18. 08. 2026 12.21
Smo že blizu 15.000. Gremo najmanj do 100.000!
Odgovori
+4
10 6
Endless
18. 08. 2026 12.35
.. v senci, .. samo v senci ..
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
18. 08. 2026 12.18
Steviććć:. Če ne bi bilo mene in mijiććća,ki je najpametnejši v stranki,ne bi on,janša nikoli še enkrat prevzel oblasti, preveč je odvisen od mene in moje stranke.
Odgovori
+1
6 5
sc0rpion
18. 08. 2026 12.18
Uličarji in kolesarji, na ta način ne boste pripeljali demokracije. Brejc, vi pa res nikoli niste bil zaupanja vreden državljan
Odgovori
-6
8 14
simon32
18. 08. 2026 12.17
Bravo, čim prej naj gre v svojo Srbijo al pa Rusijo. Na takem položaju v državnem zboru rabimo Slovenca.
Odgovori
+11
15 4
dober dan
18. 08. 2026 12.27
kok ste očitni z vašimi fejk profili
Odgovori
-2
0 2
Glavni_Baja 1
18. 08. 2026 12.27
res je, potrebujete slo v parlamentu 🙂
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
18. 08. 2026 12.17
To je samo peticija rušenja vlade, ki jo po nareku leve galange izvaja iz naftalina potegnjeni MIHEC, zelo zanimivo, da ga ni motil prejšnji orangutan, klov, ne vem več kako naj jo imenujem, s kakšno bahatostjo se je lotevala politikov z desne, vsi ste bili tiho. Stevo je kulturen in galanten, UKZ pa kot dete iz vrtca, ko mu vzameš plastelin.
Odgovori
-5
5 10
Omizje
18. 08. 2026 12.14
blokada ostalih komentarje so bili preveč proti trenutni vladi
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
18. 08. 2026 12.13
Virant prevaranti in njegov tast prevarant in levaski placanec
Odgovori
-5
6 11
Glavni_Baja 1
18. 08. 2026 12.16
nikar si ne kvarite dneva s temi nebuuulozami, gospa. globoko vdihnite, skuhajte si kavo in uživajte v miru 😁
Odgovori
+6
6 0
Dragica Cegler
18. 08. 2026 12.12
Viran
Odgovori
-2
2 4
Castrum
18. 08. 2026 12.11
Torej, na državnozborskih volitvah, je 553.904 volivcev volilo levo opcijo (skupaj z Prebiličem, Pirati, Socialisti...). Se pravi se pričakuje, da bo peticijo podpisalo koliko njih? 10%? 20%?. Mogoče vsi?...zaenkrat smo na 2%....
Odgovori
-2
4 6
Jožajoža
18. 08. 2026 12.20
Ja,ste na 2%toliko vas podpira vašega šefa steviććć
Odgovori
+5
5 0
Jožajoža
18. 08. 2026 12.21
Vseh skrajnih desničarjev pa je v Sloveniji samo 10%.ste kalo družbe.
Odgovori
+2
3 1
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