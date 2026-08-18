Peticijo za odstop Stevanovića v enem dnevu podpisalo več kot 11.000 ljudi

Po mnenju Mihe Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik DZ Zoran Stevanović s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je v ponedeljek s spletno peticijo začel zbirati 10.000 podpisov za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube. Kot je povedal ob začetku zbiranja podpisov, Stevanović ne bi smel biti predsednik DZ, ker ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. "K razmisleku o peticiji me je spodbudilo, da ogromno ljudi, tudi novinarji, piše o tem, pa se nič ne zgodi. Mogoče je edini način peticija, da ljudje povedo, kaj si mislijo," je dejal. Slednje je po njegovih besedah tudi ena od parol Stevanovića, ki poudarja, da je treba dati moč ljudem.

Peticijo je v slabem dnevu podpisalo nekaj več kot 11.000 ljudi, s čimer je bil dosežen njen prvotni cilj. Brejc je ob tem napovedal, da bo z zbiranjem podpisov na spletni strani stevogohome.si nadaljeval do prve seje DZ. Ker spletno podpisovanje peticije ni dostopno vsem, razmišlja tudi, da bi jih z ekipo ljudi začel zbirati še fizično. "Kadar nosilci javnih funkcij ne spoštujejo ustave in imajo prevlado v parlamentu, je edina možnost peticija, v kateri državljani povemo, kaj ni prav in zahtevamo spoštovanje ustave in zakonov," je glede učinkov peticije še zapisal Brejc.

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