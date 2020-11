Petkov prehod fronte nas bo še nekoliko bolj približal zimi

Predvsem v višjih legah so ta teden velika temperaturna nihanja. Tako je po ponedeljkovem obilnem sneženju naše vršace dosegel suh in zelo topel zrak. V visokogorju so temperature v teh dneh bolj primerne za začetek poletja kot pa za zadnji mesec meteorološke jeseni. A to se bo kmalu spremenilo, saj se nad Evropo spušča obsežna zaloga mrzlega zraka, ki bo v noči na petek preplavila tudi naše kraje. Na Kredarici, kjer je bilo danes zjutraj pet stopinj nad ničlo, bo v noči na soboto, ko se bo nad nami zadrževal najhladnejši zrak, okoli 13 stopinj pod ničlo. Po nižinah bo ohladitev precej manj izrazita, jo bo pa marsikje spremljal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja.