Petkov protest potekal mirno, udeležilo se ga je okoli 2500 ljudi

Tudi včeraj so se v središču Ljubljane, na Prešernovem trgu, zbrali protestniki. Sprehodili so se pred parlament, kjer je DZ obravnaval interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa. Slednji tudi po maratonski razpravi o interpelaciji ostaja minister za notranje zadeve - za njegovo razrešitev je glasovalo 38 poslancev, proti pa 43.

S PU Ljubljana so sporočili, da so včeraj na območju centra prestolnice opravili varovanje neprijavljenega shoda. Policija ocenjuje, da se je na Trgu republike zbralo okoli 2500 oseb.

Policisti so varovali državni zbor, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji.

Dogodek se je zaključil nekaj pred 23.30 in je potekal mirno. Policisti so zaradi zagotovitve varnosti za promet zaprli nekaj ulic v okolici. Pri varovanju shoda so ugotovili tri kršitve Zakona o javnih zbiranjih in kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Protestniki, med katerimi so nekateri nosili tudi bakle, so včeraj obkolili parlament, pri čemer so jim policisti preprečili, da bi naredili celoten krog. S tem so sicer želeli protestniki pokazati, da so politiki v njihovi lasti, in ne obratno, kajti v Sloveniji ima oblast ljudstvo."Danes ne bomo požgali parlamenta, ker je parlament naš in ga bomo še potrebovali, ko bomo vzpostavili bolj pravičen in bolj demokratičen sistem v tej državi," je dejal aktivist Jaša Jenull.

Okoli parlamenta so protestniki zapeli tudi himno ter med drugim vzklikali Policija povsod in Pravice nikjer. Nato so se spet zbrali pred vhodom v parlament, kjer jih je nagovoril tudi Ivan Gale, ki jih je podprl in pozval k uporu.Protest je potekal tudi v znamenju problematike Salonita Anhovo in doline Soče, kjer prebivalci "bijejo boj s sramotno sprego domače politike in požrešnih korporacij".