Petkov protest tokrat v znamenju zdravstva: 'Vlada škoduje zdravju'

Tudi danes so se ob 19. uri na Prešernovem trgu zbrali protestniki, ki nasprotujejo politiki aktualne vlade. Tema današnjega protestnega shoda je stanje v slovenskem zdravstvu, zato so se protestniki odpravili tudi pred ministrstvo za zdravje. Udeleženci opozarjajo na korupcijo in "umazane posle", zavzeli pa so se za javno zdravstvo in pravice pacientov.

Protestniki so se po Slovenski ulici sprehodili s transparentom: "Ljudstvo opozarja: Vlada škoduje zdravju!" Poslopje zdravstvenega ministrstva pa so, kot je razvidno iz fotografij, prelepili z varnostnimi trakovi in opozorili pred "okužbo z janšizmom".

Eden glavnih govorcev danes je Dušan Keber, bivši minister za zdravje, ki se je dotaknil trenutnega stanja v zdravstvu, ki ga je močno prizadela epidemija koronavirusa, problematiziral pa je tudi privatizacijo zdravstva.

Nekaj znanih obrazov petkovih protestov je sicer sodelovalo že v manjšem protestu, ki je potekal včerajna bencinskem servisu največjega naftnega trgovca Petrol ob Tivolski cesti v središču Ljubljane.

Manjša skupina, vse skupaj je bilo na prizorišču okoli deset protestnikov, je za krajši čas preprečila uvoz vozilom na bencinski servis. V rokah so držali transparent: "Zaprto zaradi korupcije." Po nekaj minutah je prišla policija in protestniki so se umaknili.