Protestniki tokrat pred državni zbor prinesli okrašeno kolo

V središču Ljubljane se je tudi ta petek ob 19. uri zbralo nekaj protestnikov, ki so tokrat od Prešernovega trga pa do hrama demokracije ponesli simbol petkovih protestov - kolo, tokrat okrašeno s prazničnimi lučkami. "Novo leto, stara strahovlada! Vzdržujemo kondicijo in ohranjamo plamen upora do padca strahovlade," je Protestna ljudska skupščina zapisala na družbenem omrežju Facebook.

Petkovi protesti na kolesih so se začeli konec aprila in vse od takrat potekajo vsak petek, najbolj množično v Ljubljani, pa tudi v nekaterih drugih mestih po državi. Protivladni protestniki so na ulicah, tako na kolesih, kot peš, pa celo v avtomobilih, vztrajali kljub prepovedim in omejitvam, kasneje so se preoblikovali Protestno ljudsko skupščino, ki zahtevajo odstop Janševe vlade. Na nekaterih petkovih protestih se je zbralo tudi do nekaj tisoč ljudi, v zadnjem mesecu pa, predvsem v luči omejitev, le nekaj posameznikov. Policija je na nekaterih protestih protestnike skušala razgnati ali pa jih je identificirala z namenom vodenja prekrškovnih postopkov.