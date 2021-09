Petkovi kolesarji spet v središču Ljubljane. 'Čas je za ovadbo proti Janezu Janši'

"Medtem ko Janez Janša verjetno načrtuje svojo proslavo na Mavriciju, na luksuzni jahti ali v družbi povsem 'naključnih znancev', ki jim pomaga do novih poslov, se bomo danes protestnice in protestniki zbrali ob 19. uri na Trgu republike," so sporočili v izjavi za javnost. Aktualno in prejšnje Janševe vlade znova obtožujejo korupcije in nepotizma, ki pa da sta v zadnjem letu in pol doživela nove razsežnosti.

Ob tem so omenili nabave mask in zaščitne opreme, izgubljeni tovornjak in milijone, ki so šli za nakupe hitrih testov. "Svojo oblast Janša zlorablja za lastne interese in dobičkonosne posle svojih prijateljev, ki na račun javnega denarja živijo življenje prvorazrednih. Pred kratkim objavljene fotografije, ki prikazujejo druženje Janeza Janše z lobistom Božom Dimnikom ter podjetnikom Andrejem Marčičem, to samo še dodatno potrjujejo," so izpostavili.

Zato bodo danes, na Janšev rojstni dan, na pristojne inštitucije oddali ovadbo zoper Janeza Janšo zaradi suma korupcije in sprožili vse potrebne pravne postopke, so sporočil in dodali, da ne potrebujejo "nikakršnega nasilja, temveč bomo raje uporabili vsa pravna sredstva, ki jih imamo na razpolago".

Ob tem so dodali, da je bil sredin protest ponovitev petonovembrskega protesta lani, ko so se "člani navijaških skupin, obritoglavci in druge organizirane skupine pomešale med protestnike in s svojim delovanjem zagotovile povod za represivne ukrepe, solzivec in znova špricanje z vodnim topom."