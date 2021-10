Petkovi protestniki vztrajajo, da so nenasilni protesti legitimni

Petkovi protestniki pravijo, da bodo pravico do izražanja mnenja udejanjili nenasilno in argumentirano, spomnili pa so tudi na torkove proteste, ki so se proti večeru sprevrgli v nasilne izgrede. Prepričani so, da je Policija po navodilih vlade očitno uporabila prekomerno silo. Vladi očitajo načrtno ustvarjanje razkola v družbi in nasilje, s katerim želi odvrniti pozornost od pravih vprašanj in težav, zato menijo, da bi morala nemudoma odstopiti.

Na današnjem protestu so poudarili pomen pravne države, vladavine prava in človekovih pravic. "Nesprejemljivo je, da ta vlada vsak dan povozi odločitve sodišč, ignorira izdane sodbe ter sprejema zakone, ki kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine. To dejstvo se je spet povsem jasno potrdilo z odločitvijo upravnega sodišča o imenovanju delegiranih tožilcev in današnjo sodbo vrhovnega sodišča o nezakonitosti vseh sankcij zaradi neuporabe mask," opozarjajo.

Nanizali so predloge, ki bi jih vpeljali v zakonodajni red:

– zakonska zaščita žvižgačev,

– odvzem premoženja nepojasnjenega izvora,

– krepitev nadzornih institucij,

– transparentnost institucij in strank,

– državno opravičilo izbrisanim,

– omogočanje nenasilnih protestov,

– solidarna migracijska politika,

– poprava vseh škodljivih zakonov ter

– spoštovanje ustave in delitev vej oblasti.