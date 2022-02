Petkovi protestniki zbirali podpise za referendum in osvetlili DZ

Vlado so obtožili, da v zadnjih tednih izvaja "predvolilno razprodajo, deli bonbončke in bonboniere, sklepa sumljive in koruptivne posle ... na račune, ki jih bomo plačevali vsi, pa se požvižga". Prepričani so, da je zakon nastavek za sklenitev največjega orožarskega posla v zgodovini Slovenije.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za "priprave na največjo protestno akcijo 24. aprila," ko bodo potekale parlamentarne volitve. Na protestih poteka tudi zbiranje podpisov proti sporazumu vlade in Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), s katerim bo Slovenija nabavila 45 osemkolesnih oklepnikov Boxer, za kar bo plačala 412 milijonov evrov. Obrambni minister Matej Tonin je sicer pred dnevi poudaril, da gre za zlorabo referenduma in da bi bil ta v nasprotju z ustavo.

Opozorili so tudi na spornost prodaje hotelov Sava Madžarom. "Do zdaj je v javnosti veljalo, da bo kupec 43-odstotnega deleža Save madžarski nepremičninski sklad Diofa. Njegov lastnik je eden najbogatejših Madžarov, Daniel Jellinek, ta pa je tesno vpet v poslovno omrežje vladajoče stranke Fidesz, ki jo vodi Viktor Orban, politični zaveznik Janeza Janše," so zapisali sporočilu pred protestom.

Na protestu je spregovoril tudi Bogdan Lipovšek, nekdanji direktor Grand hotela Union. Poklonili so se tudi preminulemu Marku Breclju, ki je "s svojo aktivno državljansko nepokorščino, neuklonljivim humanizmom, smislom za humor in ustvarjalnim talentom predstavljal svetel zgled celotni civilni družbi in angažirani kulturi v Sloveniji".

V okviru protesta so izvedli tudi t. i. umetniško intervencijo in, kot so pojasnili, celotno poslopje parlamenta odeli v barve madžarske trobojnice (sicer horizontalno obrnjene, op. a.).