Petkovi kolesarji: To je protest za manjkajočega predsednika

Protestniki so prepričani, da Borut Pahor "ne zaznava realnih stisk ljudi, usmerjen je vase, ignorira očitno politično krizo, kršenje zakonov in ustave, napade na medije in državne inštitucije ter čedalje bolj živi samo še v svojem Instagramovem mehurčku".

Prav tako mu očitajo, da molči ob debaklih pravne države ter da so njegovi komentarji ob kršitvah medli. "Ob tem, ko se večina prebivalk in prebivalcev sooča z eno največjih kriz, predsednik države ne igra prav nobene konstruktivne vloge. Funkcija, od katere se v času krize pričakuje etično in moralno avtoriteto in ne zgolj prismuknjenih selfijev, je trenutno v Sloveniji mrtva," so zapisali v sporočilu za javnost.

Protestniki se bodo zbrali ob 19. uri na Trgu republike in nato v bližini Borutu Pahorju prebrali odprto pismo protestnic in protestnikov ter izvedli "simbolno komemoracijo za funkcijo predsednika države". Nato se bodo kolesarski protestniki pridružili še protestniškemu koncertu Radia Študent in izrazili podporo prizadevanju za delovanje neodvisnih medijev.