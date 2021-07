Petkovi kolesarji na Trgu republike znova pozvali vlado k odstopu

"Ta teden je ustavno sodišče ponovno potrdilo, kako zelo pomembno je varovati in omogočati pravico do združevanja, protestiranja in izražanja mnenja, in nič nas ne bo ustavilo. Kljub temu da so šle tudi opozicijske stranke na počitnice, mi vztrajamo v svoji zahtevi in zahtevamo odstop vlade," so zapisali v pozivu.

Na Trgu republike se je zbralo okrog sto kolesarjev, ki so prinesli transparente in poslušali nagovore udeležencev.