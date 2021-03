Petkovi protestniki: 'Brcamo in odganjamo janšizem in fašizem'

Na Trgu republike pred parlamentom se je danes, kljub slabemu vremenu, zbralo nekaj protestnikov, ki so kolesarili, si podajali žogo in dejali, da so se znova odločili za 'športanje', "ker je šport ostal eden redkih načinov za gibanje zunaj brez policijske represije" . Z maskami na obrazih in z vzdrževanjem varnostne razdalje "bomo še naprej dokazovali, da nam ne bodo odvzeli svobode izražanja".

Spomnili so še na agonije mariborskih dijakov, ki jim je policija ta teden pošiljala kazni in vabila na sodišče, ker so zahtevali vrnitev v šole. "Nesprejemljivo je, da je ob vsem tem ministrica za izobraževanje samo molčala, nato pa včeraj rekla, da gre pri kaznovanju za 'vstop v svet odraslosti'. Ob takih izjavah bi bilo celo bolje, če bi še naprej molčala."

Zaradi omenjenih dogodkov in "zaradi vseprisotne policijske represije nad drugače mislečimi" so se petkovi protestniki s pomočjo Pravne mreže za varstvo demokracije obrnili tudi na Ustavno sodišče, kjer so vložili pobudo za presojo ustavnosti odloka, ki prepoveduje proteste. "Jasno je namreč, da nam je kršena pravica do izražanja, ter da se pod pretvezo zdravstvenih ukrepov še naprej zlorablja oblast in omejuje temeljne pravice in svoboščine," so sporočili.

Ob tem so opozorili še, da je sporna tudi policijska ura, "ki še naprej velja, kljub temu da določene regije prehajajo v rumeno fazo in so ta teden strokovnjaki ponovno opozorili, da ta ukrep nima nobene zveze z varovanjem zdravja". Jasno pa jim je, kot pravijo, da pri nas ne štejejo priporočila stroke, temveč samo politika strahovlade. "Hojs namreč vztraja pri policijski represiji."