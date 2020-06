Petkovi protesti: policisti uporabili prisilna sredstva zoper 12 oseb

V minulih dneh so po družbenih omrežjih namreč zaokrožile informacije in posnetki, da so policisti v času protesta legitimirali tudi naključne mimoidoče po nekaterih ljubljanskih ulicah. Na policijo so že v soboto navedli, da so ugotavljali identiteto pri osebah, za katere obstajajo razlogi v 40. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije.

V današnjem pojasnilu so dodali, da posameznih postopkov ugotavljanja identitete ne morejo komentirati zaradi določil zakona o varstvu osebnih podatkov. Pojasnili pa so, so med varovanjem prejšnjih protestov zaznali več prekrškov in kaznivih dejanj in da je bilo tudi tokrat iz varnostnih okoliščin pričakovati, da bo prišlo s strani posameznih oseb do podobnih dejanj.