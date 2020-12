Petkovi protesti: policisti zaznali 14 kršitev prometne zakonodaje

V Ljubljani se je včeraj zvečer odvil nov protest v avtomobilih. Okoli 19. ure zvečer so se zbrali protestniki v približno 20 avtomobilih in začeli voziti okoli državnega zbora. Mimo je zapeljal tudi posebni avtobus, polepljen s fotografijami poslancev SMC in DeSUS, ki "pelje v politični prepad". Protestniki pa so poslance s tem pozvali, naj izstopijo iz avtobusa, ki ga vozi premier Janez Janša. Protest v avtomobilih se je po podatkih PU Ljubljana zaključil okoli pol devete ure zvečer.

Tudi ta petek so policisti v centru Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, sporočajo s PU Ljubljana.

Pri tem so policisti ugotovili 14 kršitev prometne zakonodaje, devetim kršiteljem pa so izdali plačilni nalog zaradi kršitev kot so vožnja v rdečo luč, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, uporaba svetlobnih in zvočnih signalov, razvrščanja v križišču in hoje peščev po vozišču. Petim kršiteljem so izrekli opozorila.

Prav tako so ugotovili dve kršitvi zakona o nalezljivih boleznih, pri tem pa so izrekli eno opozorilo in izdali en plačilni nalog. En plačilni nalog je bil izdan tudi zaradi kršitve javnega reda in miru, še sporoča PU Ljubljana.