Petkovi protesti tokrat v znamenju upora s 'športanjem'

Na Trgu republike pred parlamentom so se tudi tokrat 'oglasili' petkovi protestniki. "Protestiranje je še vedno prepovedano in strahovlada usmerja vse napore v to, da nam preprečuje pravico do svobode izražanja. Živimo v državi, ki dovoli zbiranja do deset oseb, razen če gre slučajno za izražanje političnih stališč," so poudarili ob tem.

Tudi danes zvečer so se na Trg republike pred parlament, sicer v manjšem števili, odpravili petkovi protestniki. "Vsi, ki nočemo živeti v diktaturi, ta petek 'športamo'," so navedli. S tem želijo pokazati, da imajo dovolj "nesposobnosti, ustrahovanja, korupcije in represije te vlade". Protesti so ob 17. uri potekali tudi v Mariboru in Izoli.

Vlada Janeza Janše po njihovem želi utišati vse, ki ne podpirajo njihove politične propagande. "To delajo z načrtnimi napadi na domače in tuje medije. STA za januar niso zagotovili sredstev, 'Twito' preko Twitterja še naprej napada tuje novinarje, jih žali in sramoti celotno državo. Med tem je minister Počivalšek celo zagrozil, da bo tožil medij, ker je poročal o ugotovitvah Računskega sodišča," naštevajo.

Ta teden so - tako petkovi kolesarji - s kaznovanjem taksistov, ki so opozarjali na neprimernost vladnih ukrepov, onemogočali sindikalno delovanje, kar je v nasprotju z ustavno zagotovljenimi pravicami. "Delavke in delavce, ki opozarjajo na svoj položaj, je policija po navedbah oglobila z okoli 50.000 evri," poudarjajo.

Kot pravijo, vlada skuša utišati celotno civilno družbo, kar da so dokazali s svojim odnosom do kampanje 'Ja pomeni JA', kjer je Inštitut 8. marec preko sodelovanja prebivalk in prebivalcev, prostovoljk in prostovoljcev po vzoru civilne iniciative zbral 5000 podpisov za zakonsko spremembo, "a jevlada pet pred polnočjo skušala vsiliti svoj zakonin popolnoma prezreti pobude prebivalstva".

"Utišati želijo tudi neodvisne organe - ponovno smo priča nedopustnemu ravnanju oblasti, ki se želi politično vmešavati v delo policije in NPU ter vplivati na potek ali izid predkazenskih in drugih postopkov," so kritični.

Po drugi strani pa vlada po njihovem podpira vse načine za širjenje sovražnega govora in tista stališča, ki sovpadajo z njihovo politično propagando. "Uradni vladni profil je že dolgo časa trobilo stranke na oblasti, osebnih stališč predsednika vlade in služi primarno za politično propagando. UKOM prepoveduje javna nastopanja ostalim, prvo, zadnjo in edino besedo pa ima lahko le Janez Janša," ponazarjajo.

Zasipavanje vseh kanalov komuniciranja z enoumjem se je po njihovem lepo prikazalo tudi na primeru Kopriva, ki je dalo manjši vpogled v to, "kako klet Trstenjakove in njeni pristaši sistematično in načrtno manipulirajo z družbenimi omrežji".