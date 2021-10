Protestniki ustavili promet pred pošto v Ljubljani

Ob 19. uri so se na Trgu republike znova zbrali petkovi protestniki, ki so vladi glasno sporočili svoje nasprotovanje in zahteve. Protesta sta se udeležila tudi Svetlana Makarovič in Zlatan Čordić, po besedah organizatorjev pa bosta predstavila svoji novi pesmi, ki se odzivata na trenutno družbenopolitično situacijo.

"V preteklem tednu so nekateri predstavniki vlade s skrajno sumljivimi poštnimi pošiljkami poskušali preusmeriti pozornost s katastrofalnih novih dokazov svoje nesposobnosti in koruptivnosti. Prizadevajo si, da bi ljudje pozabili na 'glupe davke', na nepotrebne smrti, na odstope urednikov RTV Slovenija, na zakonsko podreditev NPU politiki in na množico vedno novih dokazov o škodljivost te vlade, ki smo jim priča vsak teden," so prepričani protestniki.

Po njihovih besedah "izjemno sumljiva grozilna pisma" ne bodo preprečila ljudem, da bi utemeljeno kritizirali delo vlade in izražali svoja stališča. "Zato bomo danes na petkovem protestu poslali jasno sporočilo vladi in množično odposlali pisemske pošiljke Janezu Janši in Mateju Toninu. To pa seveda ne bo grožnja s smrtjo, ampak odločna, argumentirana zahteva po odstopu in takojšnjih volitvah," so sporočili organizatorji.

Prav tako bodo poslali sporočilo Policiji. Ta je po njihovem mnenju prejšnji teden izvajala represijo in na petkovem protestu omejevala pravico do protesta.